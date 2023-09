NFL bei DAZN: Streaming-Hammer! Mit dieser Ankündigung hatten die Fans nicht mehr gerechnet

Der Ärger war so groß, dass DAZN zum Handeln gezwungen war. Nach den ersten NFL-Übertragungen vor Saisonbeginn machte sich Unmut in den sozialen Netzwerken breit. Aber warum? Wer den „NFL Game Pass“ hat, vermisste ein beliebtes Feature.

Nun hat DAZN zum Start der neuen NFL-Saison eine große Ankündigung gemacht. Die Fans kommen aus dem Jubeln nicht mehr heraus. Kaum einer hatte wohl noch damit gerechnet.

NFL bei DAZN: Streaming-Hammer!

Für deutsche NFL-Fans steht in diesem Jahr eine große Veränderung an. Statt auf ProSieben gibt es die Spiele nun auf RTL. Aber auch auf DAZN gibt es die Partien der besten Football-Teams der Welt. Der Sport-Streamingdienst hat sich die Rechte am „Game Pass“ für die kommenden Jahre gesichert. Hier gibt es alle Spiele live und speziell auf die Sportart angepassten Features.

Doch ein Feature war plötzlich in der Pre-Season weg. Bei den Live-Übertragungen fehlte die US-Werbung. Stattdessen gab es Standbilder für die Zuschauer. Eine große Enttäuschung für die eingefleischten Football-Fans, die in den sozialen Netzwerken natürlich ihre Wut zeigten (hier mehr dazu). Doch warum der Ärger? Die Original-Werbung ist für die Fans wesentlich spannender, als die ständige Dauerschleife von irgendwelchen Dating-Plattformen.

DAZN bekam davon mit, DAZN reagierte darauf. Pünktlich zum Kickoff der neuen NFL-Saison vermeldet der Streamingdienst eine frohe Botschaft.

„Wir haben euch gehört“

„Wir haben euch gehört! Die US-Werbung ist zurück“, verkündet DAZN. „Die NFL hat zugestimmt: Wir dürfen die gesamte US-Show (Halbzeit-Analysen und originale US-Werbesports) übertragen.“ Unter der Verkündung auf X (ehemals Twitter) postet das Unternehmen die zahlreichen, wütenden Kommentare der Fans, die die US-Werbung forderten.

„Halleluja, da ist man beeindruckt. Chapeau, DAZN“, „Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich freue mich jetzt umso mehr auf die neue Saison“ und „Viel über DAZN geschimpft, aber finde es super, dass sie die Kritik angenommen und an vielen Punkten verbessert haben. Danke“, freuen sich die Kunden.