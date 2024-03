Netflix: Formel-1-Hammer! Schon bald ist es so weit

Nach „Drive to Survive“ scheint Netflix auf den Geschmack gekommen zu sein und legt jetzt in Sachen Formel 1 nochmal nach. Die Abonnenten dürfen sich schon bald über eine neue Dokumentation freuen.

Netflix wird noch in diesem Jahr eine Doku über den tödlich verunglückten Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna an den Start bringen – und offenbar müssen die Fans jetzt auch gar nicht mehr so lange auf „Senna“, wie die Serie heißt, warten.

Netflix bringt nächste Formel-1-Doku raus

„Im Verlauf der sechs Folgen wird die Serie „Senna“ erstmals über alle Hindernisse, Höhen und Tiefen, Triumphe und Sorgen von Ayrton Senna mit dem Schwerpunkt auf seiner Persönlichkeit und seinen persönlichen Beziehungen berichten. Die Serie des dreifachen Weltmeisters der Formel 1 beginnt mit seinem Umzug nach England, wo er in die Formel Ford einsteigt, und endet mit seinem tragischen Unfall beim San Marino Grand Prix im italienischen Imola“, hieß es in einer Ankündigung von Netflix im Oktober 2023.

+++ Formel 1: „Drive to Survive“-Enthüllung! Fans schauen ganz genau hin +++

Ayrton Senna ist eine wahre Formel-1-Legende, wird bis heute verehrt. Senna schaffte 1984 den Sprung in die Formel 1. Er wurde mit McLaren dreifacher Weltmeister (1988, 1990, 1991). Im Jahr 1994 wechselte er zu Williams. Im dritten Grand Prix verstarb er bei einem Unfall in Imola.

„Senna“ schon bald bei Netflix

Schon 2020 kündigte Netflix die Produktion der Doku über Senna an. Durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die Produktion allerdings. Im Oktober 2023 gab der Streamingdienst die komplette Besetzung bekannt und den Start der Dreharbeiten. Jetzt steht die Veröffentlichung offenbar kurz bevor.

Das könnte dich auch interessieren:

Dass die Serie in diesem Jahr erscheinen wird, konnte man bereits erahnen. „Bild“ will nun erfahren haben, dass der Start der Dokumentation allerdings sogar schon für Mai geplant ist. Bei einem Netflix-Event am Mittwoch (13. März) in Berlin soll bereits ein Trailer der Serie gezeigt worden sein.