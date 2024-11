NBA: Deutscher Basketballer schockt die ganze Liga – selbst LeBron James ist fassungslos

Nach dem sensationellen WM-Titel 2023 gewinnt der Basketball in Deutschland immer mehr an Beliebtheit. Und auch in der NBA, der wohl besten Liga der Welt, trumpfen immer mehr deutsche Stars auf. Einer blüht in dieser Saison richtig auf.

Eins vorab: Es ist nicht Dennis Schröder. Auch wenn der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft stets zu den besten Spielern gehört, ist es ein anderer Basketballer, der überragt und die NBA schockt. Superstar LeBron James bekam seine sensationelle Form ebenfalls zu spüren.

NBA: Franz Wagner blüht auf

Eiskalt, eiskalter, Franz Wagner: Der Deutsche brilliert in seiner vierten NBA-Saison und zeigt, was er drauf hat. Quasi im Alleingang lässt er die Orlando Magic jubeln und hatte bisher einen großen Anteil an den zehn Siegen in den 17 Spielen. In der vergangenen Nacht ließ er erneut die Muskeln spielen und ärgerte dabei Superstar LeBron James.

Der Berliner überragte mit 37 Punkten und bescherte am Ende mit einem Dreier 2,6 Sekunden vor dem Ende den wichtigen Auswärtserfolg für die Magics. „Es war wie ein Film-Moment“, erklärte Jalen Suggs, Teamkollege von Wagner, nach dem Spiel.

„Es war wahrscheinlich der größte Wurf meiner Karriere“, sagte ein mehr als nur glücklicher Wagner: „Wir hatten keine Auszeit mehr. Dann hatte ich die Idee, es selbst zu machen. Der Wurf davor fühlte sich sehr gut an. Dann habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Ich denke, es war eine gute Entscheidung.“

Wagner-Brüder ärgern LeBron James

Neben seinen 37 Punkten stellte Wagner mit elf Vorlagen auch noch einen weiteren Saisonbestwert auf. Zudem verbuchte der deutsche Nationalspieler mit dem Double-Double auch noch sechs Rebounds und vier Steals. In den letzten zwölf NBA-Spielen sammelte er im Schnitt starke 25,4 Punkte.

Franz Wagner brilliert in der NBA. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Aber auch sein Bruder Moritz Wagner zeigte mit 19 Punkten eine gute Leistung und stellte ebenfalls einen Saisonbestwert auf. Die beiden Brüder machten im letzten Viertel 20 der 30 Orlando-Punkte. Tristan da Silva, der dritte Deutsche bei den Magic, kam auf zwölf Punkte. Damit steuerten die drei Deutschen insgesamt 68 und somit über 57 Prozent aller Punkte bei.

Für LeBron James und die Lakers war es übrigens die erste Heimniederlage in dieser Saison. Orlando steht in der Eastern Conference nun auf Platz vier. Gleiches gilt auch für die Lakers in der Western Conference.