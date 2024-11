Formel 1: FIA greift knallhart durch – Teams müssen sofort reagieren

Eine ruhige Formel-1-Saison ohne Aufregung? Die wird es wohl nie geben. Neben dem spannenden WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lando Norris gibt es immer wieder viel Wirbel um Technik-Fälle an den Autos. Zwei Entscheidungen verkündete die FIA vor dem Las-Vegas-GP, reagierte allerdings jetzt auch.

So bekamen die Formel-1-Teams in dieser Woche Post von der FIA. Es geht um die Autos. Viele Rennställe müssen für die restlichen Rennwochenenden in diesem Jahr nun reagieren, da sie von der Änderung betroffen sind.

Formel 1: FIA-Entscheidung gefallen

Worum geht es genau? Die FIA verbietet nun umgehend spezielle Schutzplatten, die über den Skid-Blocks auf der Unterseite der Formel-1-Autos verwendet wird, berichtet „Auto Motor und Sport“. So soll Red Bull das Thema bei der FIA angesprochen haben.

Auch interessant: Formel 1: Wolff platzt der Kragen! Kracht es wieder zwischen Red Bull und Mercedes?

„Die FIA ​​hat die speziellen Schutzplatten, die rund 50 Prozent der Teams über den Unterfahrschutzplatten angebracht hatten, umgehend verboten. Red Bull hat die FIA ​​darauf hingewiesen, dass diese Praxis illegal ist“, heißt es in dem Bericht.

Die Rennställe versuchen nämlich alles, um möglichst tief zu fahren, ohne dabei die Bodenplatte zu stark zu verschleißen. Was sind die Folgen? 2023 beispielsweise wurden Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Austin disqualifiziert, weil die Abnutzung zu stark war. Laut den FIA-Regeln darf der Verschleiß nämlich nur einen Millimeter betragen. Vorher durften die Teams Skids anbringen, um die Abnutzung an den Löchern einzudämmen.

Teams müssen reagieren

Die Skids waren bisher legal, solange die Teams die vertikale Steifigkeit wie die Haupt-Skids hatten. Allerdings wurden keine Angaben zur Dicke gemacht. Viele Formel-1-Rennställe hätten dieses Schlupfloch zu ihrem Vorteil genutzt. Dabei haben sie durch verdickte Schutzplatten die Skids besser geschützt.

Mehr Nachrichten für dich:

Besonders Ferrari, Mercedes und Haas sollen davon profitiert haben, müssen jetzt allesamt darauf reagieren. Gleiches gilt übrigens auch für Red Bull. Das österreichische Team ist ebenfalls betroffen. Zum Großen Preis von Las Vegas wird die neue technische Richtlinie eingeführt, um dem neuen Trick entgegenzuwirken, der von mehreren Teams angewendet wurde.