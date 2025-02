Luka Doncic: Monster-Deal sorgt für Aufsehen – jetzt folgt eine irre Enthüllung

Die Basketball-Welt ist immer noch in Schockstarre! Ist dieser Wechsel wirklich so passiert? Seitdem er offiziell ist, herrscht auch Gewissheit bei vielen Fans: Luka Doncic geht von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers.

Ein Trade, der in die NBA-Geschichte eingehen wird. Nach dem Hammer-Deal hat ein ehemaliger Basketball-Star eine irre Enthüllung rausgehauen. Luka Doncic ist gleich aus mehreren Gründen am Boden zerstört.

Luka Doncic: Irre Enthüllung nach Monster-Deal

Die NBA muss sich DAVON noch erholen: Luka Doncic ist kein Dallas-Spieler mehr und wird ab sofort in Los Angeles an der Seite von Superstar LeBron James spielen. Der Mega-Wechsel sorgte in der besten Basketball-Liga der Welt für ein Beben. Fans, Spieler und Verantwortliche konnten nicht glauben, als am Sonntag (2. Februar) der Hammer-Trade tatsächlich offiziell wurde.

Die Art und Weise, wie der Wechsel abgelaufen ist, beschäftigt die NBA auch heute noch. Doncic wollte in Dallas den Titel holen und ein ganz Großer werden – so wie es der deutsche Star Dirk Nowitzki wurde. Stattdessen wurde er einfach weitergereicht.

Der ehemalige Mavericks-Star Chandler Parsons packte nach dem Hammer-Deal über Doncic aus. Seinen Aussagen zufolge soll sich der slowenische Superstar erst in der vergangenen Woche ein 15-Millionen-Dollar teures Haus in Dallas gekauft haben, da er seine Zukunft langfristig in Dallas gesehen habe. „Als er es erfahren hat, soll er geweint haben. Er ist euer absoluter Schlüsselspieler, der euch letztes Jahr in die Conference Finals geführt hat“, ergänzte Parsons bei „FanDuel TV“, der von 2014 bis 2016 bei den Mavs unter Vertrag stand.

Slowene bricht sein Schweigen

Dementsprechend brauchte Luka Doncic auch ein bisschen Zeit, um sich zum brutalen Wechsel zu äußern. In den sozialen Medien haute er dann ein Statement raus. „Vor sieben Jahren kam ich als Teenager hierher, um meinen Traum zu verwirklichen, Basketball auf höchstem Niveau zu spielen“, schrieb der Slowene in einem Brief mit dem Titel „Liebes Dallas“. „Ich dachte, ich würde meine Karriere hier verbringen und wollte euch unbedingt eine Meisterschaft bescheren. Die Liebe und Unterstützung, die ihr mir alle entgegengebracht habt, ist mehr, als ich mir je erträumt hätte.“

Interessant wird es dann am 26. Februar, wenn Dallas und Los Angeles das erste Mal nach dem Hammer-Trade aufeinandertreffen. Unklar ist es, ob Doncic dann spielen wird. Seit seiner Verletzung am ersten Weihnachtsfeiertag hat er kein Spiel mehr bestritten. Doncic zog sich im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves eine schwerwiegende Zerrung in der linken Wade zu und verpasste seither einen Monat Spielzeit. Die Hoffnung bei den Lakers ist, dass er bis zur Partie gegen sein Ex-Team wieder fit ist.