Mick Schumacher: Traurige Worte über Papa Michael – „Würde alles aufgeben, nur für das“

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher ist in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher getreten. Der 22-Jährige fährt seit dieser Saison in der Formel 1 für das Team Haas.

Sein Vater kann das leider nicht aus nächster Nähe erleben. Wie schwer Mick Schumacher das fällt, zeigen seine Worte in der Netflix-Doku „Schumacher“ (15. September). Wir konnten die bewegende Dokumentation über Michael Schumachers Leben vorab schauen.

Mick Schumacher: Emotionales Statement über Vater Michael Schumacher

Michael Schumacher ist eine echte Formel 1-Legende. Mit sieben WM-Titeln hält er bis heute den Rekord. Sein Sohn Mick Schumacher eiferte ihm früh nach, fuhr in Kart-Serien und arbeitete sich vor bis zur Formel 1. In diesem Jahr sitzt er erstmals im Cockpit.

Mick Schumacher spricht über Vater Michael Schumacher. Foto: imago images/Motorsport Images

Es wäre für ihn ein großer Traum, wenn sein Vater Michael Schumacher das miterleben könnte.

Das ist Mick Schumacher:

Geboren am 22. März 1999 in Vufflens-le-Chateau (Schweiz)

Er ist der Sohn der Formel 1-Legende Michael Schumacher

2008 machte Mick Schumacher seine ersten Gehversuche im Kartsport. Er ging unter dem Pseudonym Mick Betsch an den Start, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen

2015 begann er in der Formel 4, wo er 2016 den 2. Platz in der Gesamtwertung belegte und in die Formel 3 aufstieg

In der Formel 3 schloss er die Saison 2017 auf dem 12. Platz ab. 2018 gewann er die Formel-3-Meisterschaft und holte sich damit seinen Startplatz für die Formel 2

2020 gewann Mick Schumacher die Formel 2 und erhielt einen Vertrag bei Formel 1-Rennstall Haas

Mick Schumacher ist Teil der Ferrari Drivers Academy

In der Dokumentation versucht er seine Gefühlslage zu beschreiben: „Ich glaube, dass Papa und ich uns auf eine andere Art und Weise verstehen würden jetzt – einfach weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, diese Motorsportsprache und das wir viel mehr zu bequatschen hätten.“

Daran denke er die meiste Zeit. Er macht deutlich: „Das wäre so cool. Wo ich mir denke: Das wär‘s jetzt! Ich würde alles aufgeben, nur für das.“

Wie schwer ihm das alles fällt, wird klar, wenn man sich diesen Satz anhört: „Natürlich ist es so, dass nach dem Unfall die Erfahrungen, Momente, die viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind oder weniger da sind. Das finde ich, ist ein bisschen unfair.“

Mick und Gina Schumacher haben viele schöne Erinnerungen

An die Vergangenheit mit seinem Vater hat er viele schöne Erinnerungen: „Wenn ich jetzt an die Vergangenheit denk', kommen mir meistens nur Bilder rein in den Kopf, wo wir vier immer nur Spaß haben“, so Mick Schumacher.

Michael Schumacher, Corinna Schumacher und Sohn Mick. Foto: imago images/Hoch Zwei II

Das seien Bilder vom Kartfahren auf der Wiese oder wie sie alle gemeinsam in der Kutsche sitzen. „Viele Momente wo immer eine Ausstrahlung ist von Freude“, sagt Mick.

Auch Schwester Gina kommt in der Dokumentation zu Wort: „Das war immer das Highlight, wenn er zurückkam (von den Rennen Anm. d. Red). Das war so schön, weil er immer alles mitgemacht hat und das stundenlang.“

Das ist Michael Schumacher

Geboren am 03. Januar 1969 in Hürth

1991 feierte er sein Debüt für das Team Jordan und wechselte anschließend zu Benetton

Für den Rennstall holte er 1992 in Spa, Belgien seinen ersten Sieg

1994 und 1995 wurde Schumacher im Benetton Weltmeister

1996 wechselte er Ferrari

Von 2000 bis 2004 feierte er fünf WM-Titel in Folge

Gemeinsam mit Lewis Hamilton hält er den Rekord für die meisten WM-Titel

Seit 1995 ist Michael Schumacher mit Ehefrau Corinna verheiratet

Sie haben zwei Kinder: Gina und Mick

Sein Sohn Mick Schumacher fährt mittlerweile selbst in der Formel 1, Tochter Gina ist erfolgreich im Westernsreiten

2013 verunfallte Michael Schumacher beim Ski fahren

Die letzte offizielle Mitteilung zu seinem Gesundheitszustand gab es am 16. Juni 2014. Damals hieß es, er sei aus dem Koma erwacht und habe das Krankenhaus in Grenoble verlassen, um „seine lange Phase der Rehabilitation fortzusetzen“

Michael Schumacher: Ehefrau Corinna gibt seltenen Einblick

