Mick Schumacher macht es offiziell: Jetzt kann es jeder sehen

Die Hoffnung auf die Hammer-Rückkehr in die Formel 1 ist noch groß, doch sie schwindet fast täglich ein bisschen. Mick Schumacher hat noch nicht aufgegeben, will unbedingt zurück in die Rennserie, die sein Papa Michael über mehrere Jahre dominierte und in der er sich sieben WM-Titel sicherte.

Doch einfach ist es für Mick Schumacher nicht. Deshalb versucht er sich in anderen Rennserien zu beweisen – wie beispielsweise in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Bald steht auch das prestigeträchtigste Autorennen der Welt statt: die 24 Stunden von Le Mans. Diesbezüglich hat der deutsche Pilot jetzt eine wichtige Mitteilung gemacht.

Mick Schumacher: Vor Le Mans macht er es offiziell

Es ist der Traum vieler Rennfahrer und der Höhepunkt des Jahres. Die 24 Stunden von Le Mans stehen bevor. Vom 14. bis zum 15. Juni werden die Piloten alles geben, um sich die begehrte Trophäe zu sichern. Auch Mick Schumacher ist dabei. Mit Alpine wird der Deutsche versuchen, sich den Titel zu schnappen.

Für dieses besondere Rennen hat der Sohn der Rennlegende Michael Schumacher jetzt auch eine Ankündigung gemacht. In den sozialen Netzwerken präsentierte der 26-Jährige einen speziellen Helm für die 24 Stunden von Le Mans, den er für das Rennen tragen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Ich habe meinen neuen Helm für dieses Wochenende bekommen. Wir haben ihn einfach „The Dark Night“ genannt. Wir haben viel Schwarz auf dem Helm. Es ist Vantablack – die dunkelste Farbe der Welt“, sagt der Alpine-Pilot in einem Video in den sozialen Netzwerken.

„Bin gespannt darauf, ihn im Auto zu tragen“

Und Mick Schumacher weiter: „Ich glaube, es nimmt alles Licht um sich herum auf oder schluckt es, und deshalb habe ich das Gefühl, dass jeder ihn anfassen will. Ich selbst will ihn auch anfassen, weil er so eine merkwürdige Textur hat. Ich bin wirklich gespannt darauf, ihn im Auto zu tragen, um zu sehen, wie er bei Nacht quasi verschwindet.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Video nimmt er unter der Strecke in Le Mans auf, wo er sich schon auf die 24 Stunden vorbereitet. Mit einem guten Ergebnis kann er die Chancen auf eine Formel-1-Rückkehr vielleicht erhöhen. Derzeit wird Mick Schumacher mit Cadillac in Verbindung gebracht. Das Team wird im kommenden Jahr in die Königsklasse einsteigen und sucht neben einem US-Fahrer noch einen erfahrenen Piloten für die Premierensaison. Eine Entscheidung soll schon bald verkündet werden.