Formel 1: Aus endgültig besiegelt! Rennserie tritt Traditionskurs mit Füßen

Es ist eine Entwicklung, die in der modernen Formel 1 wohl nicht mehr aufzuhalten ist. Während ein hipper Stadtkurs nach dem anderen Einzug in die Königsklasse findet, müssen traditionsreiche und vor allem echte Rennkurse weichen.

Die Spatzen hatten es in diesem Fall schon von den Dächern gepfiffen, doch jetzt ist es offiziell. Die Formel 1 verliert mit der Rennstrecke in Imola den nächsten Traditionskurs! Am Dienstag (10. Juni) präsentierten die F1-Verantwortlichen den Rennkalender für 2026.

Formel 1: Imola muss weichen

Und da haben es jetzt alle Fans schwarz auf weiß, dass der Große Preis der Emilia-Romagna, wie das Event zuletzt hieß, rausfliegt! Bis zuletzt hatte es dagegen großen Widerstand gegeben. Lokalpolitiker wollten das Rennen retten, von Fan-Seite gab es sogar eine Petition zum Erhalt des Imola-GP (hier mehr dazu erfahren).

Doch es half alles nichts. Der neu veröffentlichte Rennkalender für das kommende Jahr weist erneut 24 Rennen auf. Die Strecke in Imola ist die einzige, der diesjährigen, die nicht zurückkehren wird. Sie wird durch einen neuen Kurs ersetzt.

Neuer Kurs in Spanien

Und dieser soll bekanntermaßen in Madrid stehen. Die spanische Hauptstadt hatte sich lange um ein Formel-1-Rennen beworben und jetzt endlich den Zuschlag erhalten. Am 13. September 2026 soll es hier zur Sache gehen.

Allerdings stehen noch Fragezeichen hinter dem Rennen. Auch wenn Carlos Sainz zuletzt bereits einen Abschnitt der neuen Strecke einweihte (hier mehr dazu lesen), gibt es kritische Stimmen, die befürchten, dass der Kurs bis zum Renndatum nicht fertig wird. Nur in diesem Fall würde Imola wohl noch einmal als Ersatzkurs einspringen.

Formel 1: Fan-Wut

Dass die Königsklasse mit einem ihrer traditionsreichsten Kurse so umgeht, macht viele Fans wütend. 2023 hatte der Grand Prix hier wegen schwerer Überschwemmungen nicht stattfinden können. Damals hatte man sich drauf geeinigt, dieses Rennen 2026 nachzuholen – ein Plan, den man jetzt nicht umsetzt.

Zudem wird die Strecke durch die tragischen Tode von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger auf ewig mit der Geschichte der Formel 1 verbunden sein. Kritische Fans finden, dass man das Andenken der beiden mit Füßen tritt, wenn man das Rennen in Imola aus dem Kalender fallen lässt.