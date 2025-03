Mick Schumacher macht es offiziell! Jetzt kann es jeder sehen

In der Formel 1 wird Mick Schumacher in diesem Jahr erneut nicht zu sehen sein. Der Deutsche hat einmal mehr kein Cockpit erhalten, muss sich also weiter gedulden, bis er sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse feiern kann.

Dafür fährt Mick Schumacher in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo der Saisonstart eher enttäuschend lief. Nun hat er vor dem nächsten Rennen eine offizielle Verkündung gemacht.

Mick Schumacher präsentiert neuen Helm

Schon vor dem Saisonstart bei der Langstrecken-WM hatte Mick Schumacher mit einer Hommage an seinen Papa Michael gedacht. Er wird nämlich mit der Startnummer 47 fahren. Die 4 ist seine Lieblingszahl und die 7 steht für seinen Vater. Es ist nämlich die Zahl, die er immer wählte. Nicht zuletzt auch, weil es die Anzahl seiner WM-Titel ist.

Auch interessant: Formel 1: Alarmierende Worte für Verstappen – ist alles vorbei?

Außerdem ehrte er seinen Vater auch auf eine emotionale Weise. Auf seinem Helm für den Saisonstart prangte nämlich ein chinesischer Drache. Dieses Design war auch das Markenzeichen der Formel-1-Legende, die jahrelang einen Drachen auf seinem Helm hatte.

Und jetzt trägt auch der ehemalige Haas-Pilot ein Drachenhelm. Mick Schumacher präsentierte in den sozialen Netzwerken seinen neuen Kopfschutz. „Der rote Drache“, so nennt er ihn.

„Der rote Drache“

Der neue Helm von Mick Schumacher trägt Drachenmotive in Weiß und Rot, was natürlich auch eine Verbindung zu seinem Vater hat. Außerdem trägt er die Aufschrift „Keep fighting“ – eine Initiative für alle Menschen, die sich von der Karriere und dem Charakter Michael Schumachers inspiriert fühlen, weiter zu kämpfen und niemals aufzugeben.

https://twitter.com/SchumacherMick/status/1897387033926267115

Die inhaltlichen Botschaften seien „Kämpfe Weiter“ und „Gib niemals auf“, die beide auf einem Satz von Michael Schumacher aus dem Jahr 2007 basieren. „Ich habe immer daran geglaubt, niemals aufzugeben und immer weiterzukämpfen, auch wenn es nur die geringste Chance gibt“, sagte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister.

Mehr Nachrichten für dich:

Micks neuer Helm wird auf jeden Fall ein Hingucker im Fahrerfeld der Langstrecken-WM. Die Fans feiern ihn schon dafür: „Das sieht echt schön aus. Ich hoffe, du kannst ihn auch irgendwann wieder in der Formel 1 tragen“, „Fantastischer Helm“ und „Ich liebe es“ heißt es unter anderem in den Kommentaren auf X (ehemals Twitter).