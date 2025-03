Formel 1: Alarmierende Worte für Verstappen – ist alles vorbei?

Die Wintertests der Formel 1 sind vorbei, die Saison wird in wenigen Wochen dann endlich starten. Schon jetzt stellen sich alle Fans nur eine Frage: Wird Max Verstappen seinen fünften WM-Titel in Folge feiern können? Viele Experten rechnen nicht mehr damit, dass Red Bull zu den Top-Teams gehören wird.

Und jetzt machen auch noch die Aussagen vom technischen Direktor vor dem Formel-1-Saisonstart große Sorgen. Muss sich Verstappen von seinem Weltmeistertraum endgültig verabschieden?

Formel 1: Verstappen-Sorgen schon vor Saisonbeginn

Nach den Wintertests einen großen Favoriten auszuwählen, ist eigentlich schwierig. Doch für viele Formel-1-Experten ist es McLaren. Red Bull hingegen werden sogar nur Außenseiterchancen zugerechnet. Der Grund ist: Das Team brachte ein ähnliches Auto wie zur Vorsaison.

Es wurden zwar Änderungen an dem neuen Boliden von Max Verstappen und Liam Lawson vorgenommen. Doch nachdem, was das Team bisher gesagt und was viele Experten vermuten, scheinen sie nicht zu funktionieren. Auch Pierre Wache, technischer Direktor bei Red Bull, ist wenig optimistisch.

„Es geht in die richtige Richtung, nur war die Richtung vielleicht nicht so groß wie erwartet“, lautet ein ziemlich klares erstes Urteil von Wache, das Verstappen und den Red-Bull-Fans gar keine Hoffnungen macht.

Holt McLaren die beiden Titel?

Es soll bereits die Rede davon sein, dass bei Red Bull für die ersten Rennen Korrekturen nötig sind. Das bringt das österreichische Team in eine beunruhigende Lage. Für Verstappen würde das bedeuten, dass er seinen fünften WM-Titel in Folge wohl vergessen kann. Damit würde die dominierende Zeit des Niederländers zu Ende gehen.

Wer sich dafür mehr Chancen ausrechnen kann, ist McLaren. Fast jeder im Paddock erklärt den Rennstall zum großen Favoriten auf den Fahrer- und auf den Konstrukteurstitel. Wenn in Melbourne am 16. März das erste Rennen ansteht, wird man dann schon erste Erkenntnisse sammeln können, wohin es für Verstappen und Co. in dieser Saison gehen wird.