Mick Schumacher dämpft Fan-Hoffnungen – es geht um seine Freundin

Während Mick Schumacher in der Formel 1 noch um ein Cockpit kämpft, hat er sein privates Glück schon gefunden. In der Sommerpause machte der 24-Jährige seine Beziehung zum dänischen Model Laila Hasanovic öffentlich.

Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher teilte bei Instagram ein Urlaubsfoto mit Laila Hasanovic. Viel mehr Einblicke werden die Fans aber wohl nicht von Mick Schumacher und seiner neuen Freundin zu sehen und zu hören bekommen.

Mick Schumacher spricht Klartext

Das Privatleben halten die Schumachers eigentlich schon immer aus der Öffentlichkeit raus. Diese Einstellung übernahm auch Mick Schumacher, weshalb das Liebesouting viele überrascht haben dürfte. Öffentliche Liebesbekundungen gab es bis dato nie.

+++ Formel-1-Legende fällt hartes Urteil über Deutschland: „Eine Einbahnstraße“ +++

Mit seiner Laila geht Mick Schumacher aber offenbar einen anderen Weg. Vor rund vier Wochen teilte er ein gemeinsames Foto und versah es mit einem Herzchen. Wenig später postete Laila Hasanovic ein Kuschelfoto der Beiden. Viel mehr gab es bislang aber nicht zu sehen – und wird es wohl auch nicht.

„Werde nicht großartig darüber sprechen“

Gegenüber RTL sagte er zwar kurz nach seinem Liebesouting: „Ich bin wirklich glücklich“ und betonte, dass er sich „nicht verstecken“ wolle. In einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst wurde Mick Schumacher nun aber angesprochen, ob er froh sei, dass er so offensiv mit dem Thema umgegangen sei. Seine Antwort fiel ziemlich deutlich aus: „Viele Leute machen das so. Aber ich werde jetzt nicht großartig in den Medien darüber sprechen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Heißt im Klartext: Die Fans dürfen keine regelmäßigen öffentlichen Liebesbekundungen von ihrem Mick erwarten. Nur ein paar Einblicke bei Instagram dürfte es doch hin und wieder geben. Seine Privatsphäre will aber auch Schumi Jr. bewahren.