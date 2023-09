Formel 1: Mick Schumacher in Sorge – Pilot spricht offen über seine Zukunft

Die Saison 2023 steuert in der Formel 1 langsam aber sicher auf die Zielgerade zu. Höchste Zeit für die Rennställe, die letzten Weichen für die Zukunft zu stellen. An den neuen Autos wird schon lange herumgeschraubt. Wer drinsitzen wird, ist bei vielen Teams noch nicht klar.

So lange hat Mick Schumacher noch berechtigte Hoffnungen auf ein Cockpit im nächsten Jahr. Ein Platz, auf den er schielt, ist der von Guanyu Zhou bei Alfa Romeo. Ausgerechnet der behauptet jetzt: Seine Unterschrift steht bald bevor.

Formel 1: Nächste Abfuhr für Mick Schumacher?

Viele Plätze sind bereits vergeben, andere unerreichbar. Viele Experten sprechen Mick Schumacher bei nur noch zwei Cockpits realistische Chancen zu: dem von Logan Sargeant bei Williams und dem von Guanyu Zhou im Alfa Romeo. Gerade letzterer ergibt für viele Sinn. Ab 2026 wird Alfa Romeo zu Audi – ein deutscher Star-Pilot als Gallionsfigur könnte für den Rennstall verlockend sein.

Bis 2026 kann und will Mick nicht warten. Die Chance, dass im künftigen Audi-Team schon jetzt auch personell erste Weichen gestellt werden, stehen aber nicht schlecht. Doch ob da auch die Fahrer betrifft? Dass Zhous Zukunft angesichts eines noch immer auslaufenden Vertrags in der Schwebe ist, könnte man als Indiz werten. Jüngst klagt der Chinese bei der Frage nach einer Verlängerung obendrein ein wenig besorgt.

Zhou vor Vertragsverlängerung?

Jetzt schlägt er andere Töne an. Nach dem Rennen in Monza behauptet Zhou, dass er „sehr nah“ an einem neuen Vertrag bei Alfa Romeo sei. Die Verzögerung bei der Verlängerung läge nur daran, dass der zweite Vertrag für einen Fahrer deutlich tiefgreifender sei als der erste und sein Rennstall sich noch immer mit den Details beschäftigen würde.

Worte, die Mick Schumacher aufhorchen lassen dürften. Ein neuer Vertrag für Guanyu Zhou wäre ein weiterer Nackenschlag auf der Suche nach einem Stammplatz. Und immer wieder hört man mahnende Worte: Im schnelllebigen Geschäft der Formel 1 könnte ein weiteres Jahr ohne Cockpit bereits der Todesstoß für die Karriere des 24-Jährigen sein.