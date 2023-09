Formel 1: Mick Schumacher in großer Sorge – jetzt wird es richtig brenzlig

Acht Rennen sind es in der Formel 1 in diesem Jahr noch. Acht Rennen, in denen Mick Schumacher weiterhin gebangt auf einen Einsatz hoffen wird. Dafür müsste es allerdings einen Fahrer-Ausfall bei Mercedes oder McLaren geben, wo der Deutsche Ersatzpilot ist.

Genauso hoffen wird er auch auf die kommende Formel-1-Saison. Mittlerweile steht so gut wie jede Fahrer-Paarung für 2024 fest. Für Mick Schumacher keine guten Nachrichten. Ihm bleibt nur noch eine einzige Hoffnung, ansonsten wird er wohl auch nächstes Jahr nur Ersatzfahrer sein.

Formel 1: Mick Schumacher in großer Sorge

Seit die Sommerpause in der Formel 1 vor Kurzem endete, gab es bei einigen Teams Fahrer-Verkündungen. Haas verkündete, dass Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen auch im kommenden Jahr für das amerikanische Team fahren werden. Ebenso ist das bei Aston Martin mit Fernando Alonso und Lance Stroll der Fall. Mercedes, wo Mick Schumacher derzeit als Ersatzpilot tätig ist, hat die Verträge mit Lewis Hamilton und George Russell verlängert.

Bei den anderen Teams haben die Piloten entweder langfristige Verträge oder werden auch 2024 an den Start gehen. Doch es gibt dennoch einige Fragezeichen, die durchaus bald geklärt werden könnten. Bei Alfa Romeo beispielsweise hat Valtteri Bottas einen mehrjährigen Vertrag und braucht sich keine Sorgen zu machen. Die Laufzeit ist allerdings nicht bekannt. Teamkollege Guanyu Zhou wurde bisher nur für 2023 bestätigt. Eine Vertragsverlängerung steht allerdings bevor.

Dann ist da noch AlphaTauri: Das Schwesterteam von Red Bull gibt den Fahrern nur Einjahresverträge. Aktuell ist es noch unklar, ob Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo eine Zukunft haben. Für Tsunoda ist es bereits das dritte Jahr, während Ricciardo seit dem Sommer für den entlassenen Nyck de Vries geholt wurde.

Williams einzige Hoffnung für Mick Schumacher

Die einzige Hoffnung, die Mick Schumacher in der Formel 1 bleibt, ist Williams. Alexander Albon hatte 2022 einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und wird auch 2024 für das Traditionsteam fahren. Allerdings könnte er einen neuen Teamkollegen bekommen. Logan Sargeant kann in seiner ersten Saison bislang nicht überzeugen und wurde zuletzt sogar von Teamchef James Vowles öffentlich angezählt (Hier mehr dazu).

Bei Williams soll Mick Schumacher auch ein Kandidat sein. Alles hängt also nur noch von den restlichen acht Rennen ab. Sollte sich Sargeant nicht verbessern, droht ihm nach nur einem Jahr wieder das Aus in der Motorsport-Königsklasse.