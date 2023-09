Formel 1: Jetzt herrscht Gewissheit! Red Bull verkündet Fahrer-Entscheidung

Die Formel 1 ist zurück – und wie! Der Niederlande-GP war an Spektakel nicht zu überbieten. Regenchaos, rote Flagge und leider auch ein Fahrertausch. Daniel Ricciardo verletzte sich im Training so schwer, dass er das Rennen in Zandvoort verpasste und sogar operiert werden musste.

Es wird aber nicht nur bei diesem einen Formel-1-Rennen bleiben. Red-Bull-Teamchef Christian Horner verkündete jetzt, dass eine Entscheidung für die kommenden beiden Grands Prix gefallen sei.

Formel 1: Ricciardo fällt weiter aus

Formel-1-Fans, die am Sonntag (27. August) das Niederlande-Rennen (hier gibt es alle Highlights) gesehen haben, dürfte aufgefallen sein, dass im AlphaTauri plötzlich der Name Liam Lawson zu sehen war. Der Neuseeländer musste nämlich für Daniel Ricciardo einspringen, der sich nach einem Unfall im Freitags-Training den Mittelhandknochen brach.

Noch am Samstag reiste der Australier nach Spanien zu einem Spezialisten, um tags darauf operiert zu werden, wie Red-Bull-Teamchef Christian Horner nach dem Rennen bestätigte. „Er hatte heute eine Operation. Dabei wurden mehrere Schrauben und eine Platte angebracht. Es ging alles nach Plan und lief erfolgreich“, sagte Horner. Ricciardo kam in Spanien bei Doktor Xavier Mir unters Messer. Der Spanier machte sich in den letzten Jahren vor allem als Leibarzt für viele MotoGP-Fahrer einen Namen.

Jetzt stellen sich viele Fans die Frage, wann denn Ricciardo zurückkehren kann. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko machte den AlphaTauri-Fans keine Hoffnungen. „Für die nächsten beiden Rennen schaut es schlecht aus“, so der Österreicher.

Lawson fährt weiter im AlphaTauri

Einen Start in Monza schließt Horner definitiv aus. „Wir müssen sehen, wie der Genesungsprozess verläuft, aber in Italien sicher nicht“, so der Brite. Wie es dann aber in den nächsten Formel-1-Rennen aussieht, wird sich zeigen. „Für einen normalen Menschen würde die Heilung Monate dauern, aber für einen Grand-Prix-Fahrer dauert es häufig viel kürzer“.

Neben dem kommenden Wochenende in Monza könnte Ricciardo also auch beim Singapur-GP am 17. September ausfallen. Sieben Tage nach dem Stadtrennen in Singapur steht bereits der Große Preis von Japan an, ehe es eine einwöchige Pause gibt. Spätestens da, dürfte der sympathische Australier wieder im Cockpit sitzen.

Bis dahin wird ihn Reservefahrer Liam Lawson weiter ersetzen. Der 21-Jährige bekam nach seinem Debüt viel Lob. „Dafür, dass er in ein Auto kam, das er nie gefahren ist und dafür, dass die Bedingungen zwischen trocken und nass so wechselhaft waren, hat er eine gute Leistung gezeigt“, so Horner. Lawson beendete das Rennen auf Platz 13 und verpasste seine ersten Punkte in der Formel 1 denkbar knapp.