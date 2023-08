Formel 1: Mick Schumacher im Liebesglück? Foto lässt Fans ausrasten

Seinen Stammplatz im der Formel 1 hat Mick Schumacher verloren – hat er dafür das große Glück gefunden? Das zumindest legt ein Foto nah, dass die Motorsport-Fans in Deutschland jetzt förmlich ausrasten lässt.

Was Mick Schumacher am Sonntagabend auf Instagram postete, wirkt wie die Verkündung einer neuen Freundin. Einschließlich Liebes-Herzchen präsentiert er sich eng umschlungen mit einer jungen Dame – die sich in den Kommentaren direkt outet.

Formel 1: Mick Schumacher im Liebesglück?

Nicht nur die Rennfahrer-Gene hat Mick Schumacher von Michael geerbt. Wie sein Vater hält auch der Formel-1-Youngster sein Privatleben bestmöglich aus der Öffentlichkeit heraus. Nun aber scheint er eine ganz intime Botschaft in die Welt hinausgeschickt zu haben.

+++ Formel 1: Pilot steht vor Verlängerung – Mick Schumacher spitzt die Ohren +++

Erst kürzlich sorgte er mit einem Foto aus dem Frankreich-Urlaub für Wirbel. Darauf hielt er Händchen mit einer Frau, beide trugen Paar-Armbänder mit einem Herzchen-Anhänger. Nun folgte nur einen Tag später offenbar die Enthüllung. Am Sonntagabend zeigte er sich mit seiner Urlaubsbegleitung. Viele sind sich sicher: Hier verkündet Mick Schumacher seine neue Liebe.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Verliebt in dänisches Model?

Eng umschlungen posiert der Rennfahrer auf einer Yacht im Mittelmeer mit einer blonden Schönheit. Zu dem schon ziemlich eindeutigen Foto postete der Ersatzpilot von Mercedes ein weißes Herz. In den Kommentaren rasten die Fans regelrecht aus.

„Oh mein Gott, es ist verkündet. Wie süß!“

„Das ging sehr schnell nach der Ankündigung“

„Ihr seid so süß zusammen!“

„Ich geh ins Bad weinen. Freue mich trotzdem für euch.“

„Atemberaubend!“

Mehr Nachrichten:

Ein Kommentar fesselt die Fans besonders. Denn er kommt von der Dame, die Micks neue Liebe zu sein scheint. Es handelt sich um das dänische Model Laila Hasanovic. Die hatte bereits beim Belgien-GP ein verdächtiges Foto gepostet. Den Fans der Formel 1 war nicht entgangen, dass sie darauf im Regen die Jacke von Mick Schumacher trug.