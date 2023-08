Mick Schumacher: Fans fällt die Kinnlade runter – „Oh mein Gott“

Auf der Rennstrecke kann Mick Schumacher zurzeit nicht für Furore sorgen. Er hat seinen Stammplatz in der Formel 1 verloren, ist inzwischen Ersatzfahrer bei Mercedes. Dafür sorgt der Sohn von Michael Schumacher nun auf andere Weise für Schnappatmung bei seinen Fans.

Das neuste Urlaubsfoto von Mick Schumacher lässt den Fans die Kinnlade runterfallen. Sie sind völlig aus dem Häuschen, können kaum glauben, was sie da sehen.

Mick Schumacher überrascht mit neuem Look

Jetski fahren, in der Sonne brutzeln und PlayStation zocken – gemeinsam mit Alpine-Pilot Esteban Ocon und ein paar weiteren Freunden genießt Mick Schumacher die Sommerpause auf einer Yacht vor der Küste von Saint-Tropez.

Schnappschüsse aus ihrem Urlaub teilten die beiden Fahrer bei Instagram. Ein Foto von Mick Schumacher brachte die Fans dabei mächtig ins Schwitzen. Der Formel-1-Fahrer lehnt cool an der Reeling und grinst in die Kamera. Er hat eine schwarze Hose an, das weiße T-Shirt in die Hose gesteckt. Dazu trägt er ein schwarzes Samt-Hemd, drei Ringe, Armbänder und eine Kette. Seine Haare sind verwuschelt.

„Wer bist du und was hast du mit Mick gemacht?“

Gerade bei den weiblichen Fans kommt der neue Look von Mick Schumacher super an. Sie sind richtig aus dem Häuschen. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Kann mir bitte jemand einen Krankenwagen rufen?“

„Mercedes hat in diesem Jahr seinen Glanz erst richtig zur Geltung gebracht“

„Mick in seiner Model-Ära“

„Wer bist du und was hast du mit Mick gemacht?“

„Meine Kinnlade ist mir in Sekunden runtergefallen“

„Ich kann nicht atmen, oh mein Gott“

„Bin verliebt“

„Ehemann-Material“

Auch ohne Stammplatz in der Formel 1 scheint Mick Schumacher aktuell happy zu sein. Trotzdem bleibt es sein großes Ziel, schon bald wieder im Cockpit zu sitzen und Rennen zu fahren.