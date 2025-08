Großer Jubel in der Formel 1: Rennserie verbucht Millionen-Erfolg

Der neue Formel-1-Film „F1: The Movie“ begeistert weltweit! Mit einem Einspielergebnis von über 545 Millionen US-Dollar ist er der erfolgreichste Film in Brad Pitts Karriere. Damit übertrifft er den bisherigen Spitzenreiter „World War Z“ aus dem Jahr 2013. Der Film startete am 25. Juni in den Kinos.

Joseph Kosinski, bekannt für „Top Gun: Maverick“, führte Regie. Jerry Bruckheimer produzierte den Film. Neben Brad Pitt spielen auch Damson Idris, Kerry Condon und Javier Bardem mit. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton agierte als Executive Producer, was den Film eng mit der realen Formel 1 verbindet.

Echte Formel-1-Atmosphäre am Set

Die Handlung folgt Sonny Hayes, einem früheren Formel-1-Piloten, der für das fiktive Team APXGP ein spektakuläres Comeback gibt. Er steht dabei dem Rookie Joshua Pearce zur Seite. Gedreht wurde während echter Grand-Prix-Wochenenden. Das fiktive Team erhielt eine eigene Box, und viele Formel-1-Fahrer hatten Gastauftritte.

Brad Pitt und Damson Idris trainierten in modifizierten Formel-2-Fahrzeugen, um realistische Szenen einzufangen. Brad Pitt durfte nach den Dreharbeiten sogar einen McLaren aus der Saison 2023 auf dem Circuit of the Americas fahren. „Ich wollte wirklich 200 Meilen pro Stunde erreichen. Es schmerzt ein wenig – ich war nur drei Meilen pro Stunde zu langsam“, berichtete Pitt.

Zusammenarbeit mit Hollywood

Im Podcast „Beyond The Grid“ teilte Pitt seine Eindrücke: „Man ist einfach völlig präsent. Es ist wie ein Flow-Zustand.“ Das Erlebnis faszinierte ihn tief. McLaren-Fahrer Lando Norris traf Pitt ebenfalls am Set. Begeistert erklärte Pitt: „Ich will zurück und meine Rundenzeit verbessern.“

Der Film zeigt, wie eng Hollywood und die Formel 1 zusammenarbeiten können. Mit beeindruckenden Details und realistischen Rennszenen gelingt es, die Rennsportwelt auf die Leinwand zu bringen. Der Erfolg spricht für sich!

