Formel 1: Pilot steht vor Verlängerung – Mick Schumacher spitzt die Ohren

Die Motoren verharren still und doch ist einiges los in der Formel 1. Erst Ende August kehrt die Rennserie zurück auf die Strecke. Bis es so weit ist und der Zandvoort-GP stattfinden kann, ist es aber noch hin.

Ruhig ist es dennoch nicht. Traditionell beginnt in der Formel 1 jetzt die Zeit, in der über Verträge und Wechsel verhandelt wird. Auch bei Alfa Romeo – dem künftigen Audi-Team – könnte sich etwas tun. Das ist auch für Mick Schumacher von Interesse.

Formel 1: Verlängerung bei Alfa Romeo?

Alfa Romeo beziehungsweise Sauber ist eines der spannendsten Projekte der Königsklasse. Während sich der italienische Autohersteller nach der Saison als Namensgeber zurückzieht, steigt 2026 Audi ein und geht mit einem Werksteam an den Start.

Schon jetzt stellt man sämtliche Weichen für die Übernahme in knapp zweieinhalb Jahren. Offen blieb bisher, was aus den beiden Fahrern wird. Während Valtteri Bottas mutmaßlich noch einen gültigen Vertrag hat, kämpft Zhou Guanyu in der Sommerpause der Formel 1 offen um seinen Platz.

Zhou will schnell Klarheit

Der Vertrag des Chinesen läuft nach der aktuellen Saison aus. Auch wenn sich das Auto schwertut, fiel Zhou in seinem zweiten Jahr dennoch mit einigen Verbesserungen auf. Auffällig: Er kann seinem erfahrenen Teamkollegen in der Formel 1 durchaus das Wasser reichen.

„Letztes Jahr um diese Zeit war ich besorgter als jetzt, denn ich habe das Gefühl, dass das Team mit der Arbeit, die wir geleistet haben, sehr zufrieden ist“, verkündet Zhou gegenüber „Motorsport.com“ zufrieden.

Er wolle vor Ende des Sommers ein klares Zukunftsbild haben. Zudem sei sein Manager bereits in Verhandlungen mit den Bossen. „Meine Priorität ist es, hier zu bleiben“, so Zhou, der offenbar nicht auf ein anderes Team schielt.

Formel 1: Für Schumacher kann es eng werden

Egal ob Alfa Romeo, Sauber oder Audi – Personaldebatten beim Rennstall dürfte auch Mick Schumacher verfolgen. 2023 will er wieder ins Grid und das Team kennt er noch aus seinen Ferrari-Zeiten. Verlängert Zhou ist diese Option vom Tisch.

Auch langfristig ist die Entscheidung interessant. Vielfach hieß es, Audi könne als deutsche Firma Schumacher als neues Gesicht verpflichten. Jüngst kamen aber Gerüchte auf, es gäbe schon einen Vorvertrag mit Carlos Sainz. Bleibt dann auch Zhou langfristig in der Formel 1, gehen dem Deutschen die Plätze aus.