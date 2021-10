Mick Schumacher: Erfüllt sich sein großer Traum? Teamchef spricht offen – „Sonst geht gar nichts“

Er ist aktuell die größte deutsche Motorsport-Hoffnung: Mick Schumacher. Der Sohn des siebenmaligen Formel 1-Weltmeisters und Ferrari-Legende Michael Schumacher. Mick feiert 2021 sein Debüt in der Formel 1. Doch wie gelang ihm der Sprung in die Königsklasse? Wir blicken für dich auf seine bisherige Karriere.

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Mick Schumacher: Wie ihm sein Weg in die Formel 1 gelang

Mick Schumacher ist in der Formel 1 angekommen. Auch wenn er der Musik im Haas noch hinterherfährt – schon jetzt zeigt der Sohn der Motorsport-Legende sein Talent.

Viele prophezeien dem Juwel schon jetzt eine große Karriere. Wird Mick Schumacher irgendwann Weltmeister? Sein Teamchef drückt ihm alle Daumen. Doch gegenüber DER WESTEN sagt Günther Steiner klar: Dafür müssen noch ganz andere Parameter stimmen.

Mick Schumacher: Erfüllt er sich seinen Titel-Traum? Haas-Teamchef spricht offen über Talent und Glück

Es ist keine leichte Saison für „Schumi Junior“. Ein kometenhafter Aufstieg hat mit dem Debüt in der Formel 1 seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Doch nach Sieg um Sieg in den Nachwuchs-Serien landet er jetzt stets auf den letzten Plätzen.

Der Weltmeister-Titel in der Formel 1 ist ein großer Traum von Mick Schumacher. Hat er das Zeug dazu? Foto: picture alliance/dpa/Haas F1

In einer langen Übergangsphase ist Haas aktuell chancenlos. Schon jetzt ist allen klar: Das ist nicht das Ende der Fahnenstange für Mick Schumacher.

+++ Formel 1: Offizieller mit Schock-Ansage – IHM droht das endgültige Aus +++

Wird Mick Schumacher eines Tages Formel 1-Weltmeister?

Doch wie weit wird es ihn in der Formel 1 tragen? Tritt er irgendwann in die großen Fußstapfen seines Vaters, erfüllt sich seinen großen Traum und wird Weltmeister? Haas-Teamchef Günther Steiner weiß: Dafür reichen Talent und ein großer Name nicht aus.

Mick Schumacher im Gespräch mit seinem Boss Günther Steiner. Foto: imago images/Motorsport Images

„Ich hoffe es“, sagt Steiner im Interview mit DER WESTEN. „Er macht gute Fortschritte, er hat viel Talent. Es ist sicher eine Möglichkeit.“

-----------------------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Formel 1:

Formel 1-Legende kündigt Comeback auf der Rennstrecke an!

Formel 1: Boss von Sebastian Vettel überrascht mit Ansage – „Das nächste große Ding“

Formel 1-Star erschreckt mit Spätfolgen von Horror-Crash – „Perfekt wird sie nie mehr sein“

------------------------------------

Haas-Teamchef Steiner: „Das wäre verfrüht“

„Aber es müssen auch die äußeren Umstände stimmen“, weiß der Südtiroler. „Man muss immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein – das gehört dazu. Sonst geht gar nichts.“

Im Gespräch mit DER WESTEN sagt Günther Steiner deshalb auch: Prognosen über einen WM-Titel von Mick Schumacher sind zum jetzigen Zeitpunkt unseriös. „Im Moment zu sagen: Er wird Weltmeister, das wäre verfrüht.“