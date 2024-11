Mick Schumacher: Nach heftigem Niederschlag – ist das sein letzter Ausweg?

Mick Schumacher liebt die Formel 1 über alles. Entsprechend groß ist die Enttäuschung, dass es auch 2025 nichts mit einem Stammplatz wird. Die Königsklassen-Karriere – sie hängt am seidenen Faden.

Ersatzfahrer? Langstrecken-Rallye? Auf ein Wunder hoffen? Welche Chancen auf eine Wende hat Mick Schumacher jetzt noch? Ein Experte der Formel 1 bringt eine neue, aber naheliegende Lösung ins Gespräch.

Mick Schumacher: Über Indycar zurück in die Formel 1?

Alpine, Williams, Audi – Schumacher hatte viele Hoffnungen auf eine F1-Rückkehr. Doch jedes Team entschied sich gegen ihn. Inzwischen ist klar: Auch 2025 wird es keine Rückkehr geben. Und damit wohl auch 2026 nicht, denn wegen der großen Regel-Reform wird es kaum Fahrer-Wechsel geben.

Das Aus aller Träume für „Schumi Junior“? Er will kämpfen – doch welche Chancen hat er noch? Christian Danner, RTL-Legende und langjähriger F1-Experte, macht nun einen eigentlich naheliegenden Vorschlag: Mick Schumacher sollte in die IndyCar-Serie wechseln.

IndyCar als Sprungbrett

Immer wieder treten dort Fahrer an, die ihr Königsklassen-Cockpit verloren haben. Dieses Jahr sind es Romain Gosjean und Takuma Sato. Der Grund: Keine Rennserie ist der Formel 1 so ähnlich. Nicht der einzige Grund, der laut Danner auch für einen Mick-Wechsel spricht.

„Ich würde mir wünschen, dass der Mick vernünftig ans Rennen-Fahren kommt, doch ich sehe nicht, dass das in der Formel 1 im Moment passiert“, erklärt er gegenüber „Ran.de“. „Deshalb sollte er in die USA gehen und IndyCar fahren. Dort kann er sich mit sehr guten Leuten messen und dort hat er eine richtig große Chance, weil alle dasselbe Auto fahren. Er könnte dann auch ein Stück deutsche Motorsportgeschichte schreiben, Erfolg und vor allem Spaß haben. Es gibt viele glückliche Rennfahrer, die nicht Formel 1 fahren.

Deutsche in der IndyCar? Eine absolute Rarität. Doch für Mick Schumacher, der familiär bedingt schon viel Zeit in den USA verbrachte, könnte das die größte Chance sein, sich noch einmal für die Formel 1 zu empfehlen. Oder zumindest in einer ähnlichen Rennserie glücklich zu werden.