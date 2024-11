Formel 1: Hoffnung für Mick Schumacher? – Experte schreibt ihn noch nicht ab

Seit wenigen Tagen herrscht für Mick Schumacher bittere Gewissheit: Auch in der kommenden Saison wird der 25-Jährige nicht in der Formel 1 fahren. Das letzte freie Cockpit bei Sauber ging am Ende an Gabriel Bortoleto.

Damit geht Schumacher nun schon in sein drittes Jahr, in der er keinen Platz in der Königsklasse des Motorsports haben wird. Ist seine Formel-1-Karriere nun endgültig vorbei? Ein Experte gibt die Hoffnung noch nicht auf!

Formel 1: Ralf Schumacher – Mick-Comeback nicht ausgeschlossen

Insgesamt 180 Formel-1-Starts hat Ralf Schumacher auf dem Konto. Zum Vergleich: Neffe Mick hat bislang 44 Formel-1-Grand-Prix zu verzeichnen. Kommen weitere dazu? Onkel Ralf will das nicht ausschließen: „Unmöglich ist es nicht, dafür habe ich schon zu viel erlebt. Wer hätte noch vor Wochen gedacht, dass ein Nachwuchsfahrer wie Franco Colapinto plötzlich Begierde bei Top-Teams erweckt?“, so Schumacher gegenüber „Sport1“.

Auch interessant: Formel 1: Schock-Enthüllung! Team schmeißt 300 Leute raus

Der 49-Jährige weiß aber auch: „Es wird jetzt extrem schwierig in die Formel 1 zurückzukehren, obwohl er es von seinem Können und seinen Leistungen verdient hätte“, sagt Schumacher weiter, der also keineswegs an den Fähigkeiten des 25-Jährigen zu zweifeln scheint. Der F1-Experte hat indes einen Tipp für den Piloten.

Schumacher bleibt wohl im WEC-Programm von Alpine

„Mick sollte sich jetzt trotzdem erst mal auf andere Serien konzentrieren wie die Sportwagen-WM konzentrieren“, so Onkel Ralf. Und dazu wird es auch wohl kommen. Bereits in der vergangenen Saison war Schumacher bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine unterwegs, zeigte dort gute Leistungen. Das Team zeigte signalisierte bereits Interesse, mit dem 25-Jährigen weitermachen zu wollen (DERWESTEN berichtete).

Für den Formel-2-Champion von 2020 dürfte das wohl nur ein schwacher Trost sein. Bis zuletzt hatte Schumacher auf seine Chance bei Sauber gewartet – am Ende vergeblich.