Mick Schumacher: Jetzt ist es offiziell – Zukunft von deutscher Formel-1-Hoffnung geklärt

Mick Schumacher hat einen neuen Job! Die deutsche Formel-1-Hoffnung geht in der nächsten Saison in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start. Alpine verkündete am Mittwoch (22. November) offiziell die Verpflichtung des 24-Jährigen bekannt.

Sein Traum, schon 2024 als Stammfahrer in die Formel 1 zurückzukehren, scheint damit endgültig vom Tisch zu sein. Lange hatte Mick Schumacher gehofft, doch nun muss er erst einmal den Umweg über eine andere Rennserie gehen.

Mick Schumacher startet für Alpine in der WEC

Ein Stammcockpit in der Formel 1 hat Mick Schumacher nicht bekommen, dafür wird der 24-Jährige in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start gehen. Mick Schumacher gehört zum sechsköpfigen Team von Alpine, dass unter anderem beim legendären 24h Rennen von Le Mans an den Start gehen wird.

+++ Formel 1: Fahrer vor dem Aus? Diese Antwort ist unmissverständlich +++

Der französische Hersteller Alpine verkündete am Mittwoch (22. November) die Verpflichtung des Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. „Ich habe den Rennsport in diesem Jahr schmerzlich vermisst“, sagte Schumacher: „Das ist es, was ich seit meiner Kindheit liebe und es war manchmal schwierig, den anderen Fahrern auf der Strecke zuzusehen.“ Bei Instagram verkündete er freudig: „Lasst uns gemeinsam Rennen fahren! Wir freuen uns, Teil des neuen Hypercar-Kapitels in der Langstrecken-Renngeschichte von Alpine zu sein.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon im Oktober hatte Schumacher für Alpine eine Testfahrt in Jerez mit dem neuen Hypercar A424 getestet. „Wir waren sehr zufrieden mit seiner Leistung und mit der Art und Weise, wie er mit dem Team umgegangen ist. Ich glaube, er war auch zufrieden“, hatte Alpines Teamchef Bruno Famin am Rande des Großen Preis von Mexiko gesagt.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie geht es für Mick Schumacher bei Mercedes weiter?

Wie es mit seiner Rolle als Ersatzfahrer bei Mercedes weitergeht, ist noch nicht bekannt. Mercedes würde den 24-Jährige gerne weiter beschäftigen. Die WEC fährt insgesamt acht Rennen im Jahr, fünf der acht Rennen überschneiden sich damit mit der Formel 1.