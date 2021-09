Michael Schumacher: Ehefrau Corinna mit seltenem Einblick – „Wir leben zuhause zusammen“

Viele Informationen über Michael Schumacher sind seit seinem tragischen Ski-Unfall 2013 nicht an die Öffentlichkeit gedrungen – die Familie hält sein Privatleben unter Verschluss. „Für die Zukunft bitten wir um Verständnis, dass seine weitere Rehabilitation außerhalb der Öffentlichkeit erfolgen soll“, teilte seine Managerin Sabine Kehm 2014 mit.

In der Netflix-Dokumentation „Schumacher“ spricht Corinna Schumacher jetzt aber erstmals über ihren Ehemann Michael Schumacher und das Zusammenleben. Die bewegende Doku ist ab 15. September bei Netflix zu sehen. Wir konnten sie bereits vorab schauen.

Michael Schumacher: Ehefrau Corinna gibt seltene Einblicke

Der Dokumentarfilm behandelt zunächst die Karriere von Michael Schumacher. Sein Aufstieg vom Supertalent zum siebenfachen Weltmeister und die prägende Ära bei Ferrari. Später geht es auch um den traurigsten Abschnitt im Leben der Schumachers: den Skiunfall und seine Folgen.

Corinna Schumacher spricht über Ehemann Michael Schumacher. Foto: imago/PanoramiC

Corinna Schumacher erzählt mit Tränen in den Augen: „Es ist ganz klar, dass mir Michael jeden Tag fehlt – und nicht nur mir, den Kindern, der Familie, seinem Vater. Jeder vermisst Michael, aber Michael ist ja da – anders, aber er ist da und das gibt uns allen Kraft.“

Das ist Michael Schumacher

Geboren am 03. Januar 1969 in Hürth

1991 feierte er sein Debüt für das Team Jordan und wechselte anschließend zu Benetton

Für den Rennstall holte er 1992 in Spa, Belgien seinen ersten Sieg

1994 und 1995 wurde Schumacher im Benetton Weltmeister

1996 wechselte er Ferrari

Von 2000 bis 2004 feierte er fünf WM-Titel in Folge

Gemeinsam mit Lewis Hamilton hält er den Rekord für die meisten WM-Titel

Seit 1995 ist Michael Schumacher mit Ehefrau Corinna verheiratet

Sie haben zwei Kinder: Gina und Mick

Sein Sohn Mick Schumacher fährt mittlerweile selbst in der Formel 1, Tochter Gina ist erfolgreich im Westernsreiten

2013 verunfallte Michael Schumacher beim Ski fahren

Die letzte offizielle Mitteilung zu seinem Gesundheitszustand gab es am 16. Juni 2014. Damals hieß es, er sei aus dem Koma erwacht und habe das Krankenhaus in Grenoble verlassen, um „seine lange Phase der Rehabilitation fortzusetzen“

Sogar über das aktuelle Leben packt sie aus: „Wir sind zusammen, wir leben zuhause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht, und dass er auch unseren Zusammenhalt spürt. Egal was ist, ich werde alles machen.“

Formel 1-Legende Michael Schumacher Foto: imago images/Motorsport Images

Wird es in Zukunft weitere Informationen über Michael Schumachers Gesundheitszustand geben? Corinna Schumacher antwortet klar: „Wir versuchen in unserer Familie das jetzt so weiterzuführen, wie Michael es gerne gehabt hat und auch hat. Wir leben unser Leben weiter, privat ist privat. Es ist für mich wichtig, dass er sein Privatleben genießen kann, so gut wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt und jetzt beschützen wir Michael.“

>>> „Schumacher“ - Die Doku! Hier geht es zum offiziellen Trailer

In fast zwei Stunden zeigt die Dokumentation „Schumacher“ zahlreiche Einblicke in das Leben der Formel 1-Legende Michael Schumacher. Es soll „die vielen Facetten, die diesen vielschichtigen Menschen und Athleten ausmachen“, zeigen. Unterstützt wurde das Projekt von seiner Familie, die mit seltenen Interviews die Doku berreichert.

Mick Schumacher: Traurige Worte über seinen Vater Michael Schumacher

In der Dokumentation kommt auch Sohn Mick Schumacher zu Wort. Seine Aussagen machen traurig!

