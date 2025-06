Max Verstappen: Ex-Red-Bull-Mitarbeiter packt aus – „Er wird aufhören“

Er hat die vergangenen Jahre dominiert und sich gleich vier Weltmeistertitel in Folge geholt. Doch in dieser Saison läuft es für Max Verstappen in der Formel 1 einfach nicht. Der Grund ist auch das langsame Red-Bull-Auto, das einfach nicht an McLaren, Ferrari oder Mercedes rankommt.

So vermehren sich in der Formel 1 dann natürlich auch die Spekulationen um die Zukunft von Max Verstappen. Wechselt er das Team? Fährt er in einer anderen Serie? Hört er sogar ganz auf? Ein ehemaliger Red-Bull-Mitarbeiter, der den Niederländer aus der gemeinsamen Zeit bestens kennt, packt jetzt aus.

Max Verstappen: Aufregung um Formel-1-Star

Es ist eine schwierige Saison für Max Verstappen und Red Bull in der Formel 1. Der Bolide des vierfachen Formel-1-Weltmeisters kommt längst nicht an die McLaren ran. Oscar Piastri und Lando Norris holen fast jede Woche Doppelsiege. Zweimal konnte der Niederländer die beiden Favoriten ärgern. Doch zu mehr reicht es bislang nicht.

Auch interessant: Formel 1: Star mit Cadillac-Ansage – muss Mick Schumacher den Traum begraben?

Dass es Verstappen nervt, nicht zu gewinnen, ist ihm anzumerken. Er will immer der Schnellste sein. Doch was, wenn Red Bull ihm kein konkurrenzfähiges Auto mehr anbieten kann? Seit Monaten gibt es hartnäckige Gerüchte über einen Abschied des Piloten, der noch einen Vertrag bis 2028 hat. Es gibt sogar Stimmen, die von einem endgültigen Abschied aus der Formel 1 spekulieren.

Das glaubt auch Calum Nicholas, der jahrelang zur Boxencrew von Red Bull gehörte. In diesem Jahr hörte der Brite auf. Er glaubt, dass Max Verstappen in dieser Saison den fünften Titel holen wird. Und dann? „Max wird dieses Jahr gewinnen, und dann denke ich, dass er aufhören wird“, sagt der Ex-Red-Bull-Mitarbeiter in einem YouTube-Video von Lucas Stewart.

Hört er ganz auf?

Max Verstappen selbst sorgte in der Vergangenheit immer wieder dafür, dass die Spekulationen um ein Karriereende immer wieder aufkamen. So zeigte der Formel-1-Superstar sich oft verärgert, dass es jährlich so viele Rennen gibt. In dieser Saison sind es ganze 24 Rennen – auch ein Grund, weshalb Sebastian Vettel seine Karriere beendete.

Wird Max Verstappen jetzt etwa nachziehen? Er hat in der Formel 1 alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ob er tatsächlich nach fünf Weltmeistertiteln aufhören wird, ist derzeit unklar. Bis dahin werden die Spekulationen weitergehen.

Mehr Nachrichten für dich:

Max Verstappen wird auch immer wieder mit anderen Rennserien in Verbindung gebracht. In einer Rennserie könnte er sogar bald an den Start gehen.