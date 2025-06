Formel 1: Star mit Cadillac-Ansage – muss Mick Schumacher den Traum begraben?

Der Traum von der Formel 1: Für viele Piloten wird er wahr, sie bleiben dann auch lange in der Königsklasse. Doch einige Fahrer schaffen es nicht lange und müssen auch schon wieder gehen. So war es bei Mick Schumacher, der zwei Jahre für Haas gefahren ist. Danach bekam er keinen Sitz mehr bei anderen Teams.

Die nächste Möglichkeit bietet sich für den Deutschen für das kommende Formel-1-Jahr an. Dann werden wieder einige Plätze frei und mit Cadillac kommt sogar ein elftes Team dazu. Wird sich der Rennstall für Mick Schumacher entscheiden? Er macht sich Hoffnungen, doch ein Star-Pilot vermutet, dass er die besseren Karten hat.

Formel 1: Bottas macht Cadillac-Ansage

Dass Cadillac Interesse an Mick Schumacher hat, ist bekannt. Das künftige Formel-1-Team hat aber auch noch andere Piloten ins Visier genommen, die im kommenden Jahr fahren könnten. Dazu zählt auch Valtteri Bottas. Der zweifache Vizemeister der Königsklasse und aktuelle Ersatzfahrer von Mercedes macht jetzt eine Ansage.

Auch interessant: Formel 1: Nächster Verstappen-Knall? Red-Bull-Star hat gar keinen Bock

„Wenn ich dort als Fahrer mit an Bord wäre, wäre das sehr spannend, denn man beginnt bei null“, sagt der Finne im aktuellen Formel-1-Podcast Beyond the Grid. „Ich bin mir sicher, dass sie eine Liste mit mehreren Fahrern haben.“ Bottas glaubt aber, dass er in einer guten Position ist, um von Cadillac ausgewählt zu werden.

„Ich gehe davon aus, dass meine Erfahrung ein Vorteil ist, denn ich bin mittlerweile für drei verschiedene Teams gefahren – mit einem davon konnte ich große Erfolge feiern“, so der 35-Jährige, der 2013 in der Formel 1 sein Debüt feierte. Danach wechselte er zu Mercedes und fuhr an der Seite von Lewis Hamilton viele Siege ein.

Rückschlag für Mick Schumacher?

Aussagen, bei denen Mick Schumacher genau hinhören wird. Während Bottas in der Formel 1 schon 246 Rennen bestritten hat, kommt der Sohn von der Legende Michael Schumacher auf nur 43 Grands Prix. Könnte das zum Nachteil werden? Bottas sieht sich da in der Pole-Position.

„Das Team fängt bei null an. Man kann wirklich Einfluss auf bestimmte Dinge nehmen, mitbestimmen, in welche Richtung es geht – und das wäre äußerst motivierend und lohnend, wenn sich damit schließlich Erfolge einstellen“, so der Finne, der über sehr viel Erfahrung verfügt.

Mehr Nachrichten für dich:

Eine Entscheidung von Cadillac steht kurz bevor. Dann wird sich auch zeigen, ob Mick Schumacher seinen Traum von einer Rückkehr endgültig begraben muss.