Formel 1: Nächster Verstappen-Knall? Red-Bull-Star hat gar keinen Bock

Er bestimmt in der Formel 1 die Schlagzeilen – mal wieder! Max Verstappen sorgte beim Spanien-GP für einen großen Skandal. Auf der Rennstrecke kamen er und George Russell sich etwas zu nahe und kollidierten auch. Der Red-Bull-Star war daran schuld.

Doch das war nicht das einzige Aufreger-Thema um Verstappen. Der Formel-1-Weltmeister sorgte für Aufsehen, als ein Kamera-Team von Netflix in seiner Nähe war. Verstappen zeigte deutlich, dass er keinen Bock auf das Filmteam hat.

Formel 1: Verstappen-Knall mit Netflix?

Was war passiert? Es ist ein deutliches Statement von Max Verstappen. In der Vergangenheit erklärte der Formel-1-Pilot immer wieder, dass er keine Lust auf Netflix und die bekannte Serie „Drive to Survive“ habe. So war es auch beim Spanien-GP der Fall gewesen.

Der Niederländer zeigte sich sichtlich genervt davon, dass ihm ein Kamerateam ständig auf den Fersen war. Wie auf Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, war er mit Lando Norris und Gabriel Bortoleto in der Boxengasse unterwegs, als ein Netflix-Kameramann und eine Person, die den Ton aufnahm, hinter den drei Piloten herlief.

Verstappen entschied sich dann, auf aggressiver Art und Weise das Mikrofon wegzustoßen. Die Netflix-Mitarbeiter zeigten sich davon aber nicht beeindruckt und filmten einfach weiter. Auch der Tonmann richtet sein Mikrofon schnell wieder auf die Fahrer.

Verstappen bestimmt weiter die Schlagzeilen

Während die Netflix-Serie vor allem bei vielen Formel-1-Fans sehr beliebt ist, zeigen sich Piloten immer wieder genervt davon. Besonders Verstappen ließ seinem Frust immer wieder freien Lauf. Der Grund: Netflix würde viele Szenen zwischen den Fahrern überdramatisieren. Es ist auch kaum davon auszugehen, dass der Niederländer sich mit den Machern der beliebten Serie je anfreunden wird.

Und Netflix wird sich besonders über den Spanien-GP gefreut haben. Kurz vor dem Rennende lag Verstappen auf Rang drei, verlor nach dem Ende des Safety-Cars aber sein Auto. Wenig später kollidierte er auch noch mit Mercedes-Pilot George Russell (hier mehr dazu). Dafür bekam der Niederländer viel Kritik. Und auch auf der Rennstrecke könnte es richtig dick kommen: Eine Sperre droht ihm nämlich!