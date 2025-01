Handball-WM 2025: Trotz Viertelfinal-Einzug – große Sorgen beim DHB-Team

Am Donnerstagabend (23. Januar) konnten die Deutschen bei der Handball-WM 2025 gegen Italien in der Gruppenphase mit 34:27 gewinnen., stehen jetzt im Viertelfinale. Doch Sorgen gibt es beim DHB-Team trotzdem.

Bittere Nachrichten für die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball WM 2025! Bundestrainer Alfred Gislason muss auch beim Hauptrundenabschluss gegen Tunesien voraussichtlich auf Juri Knorr und Rune Dahmke verzichten.

Handball-WM 2025: Knorr-Einsatz bis zum Viertelfinale nicht sicher!

Noch schlimmer: Bei Knorr ist sogar der Einsatz im WM-Viertelfinale gefährdet! „Ich gehe fest davon aus, dass keiner von den beiden das Tunesien-Spiel spielen wird“, prognostizierte Gislason nach dem Italien-Spiel, wie das Online-Portal „Flashscore berichtet. „Danach gibt es sicherlich bessere Chancen, dass Rune wieder reinkommt als Juri.“

Die Deutschen spielen am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Tunesien den Vorrundenabschluss. Das deutsche Viertelfinale findet am Mittwoch in Oslo statt. Knorr und Dahmke verpassten das zweite Hauptrundenspiel gegen Italien krankheitsbedingt. Weitere Spieler haben sich bislang noch nicht angesteckt. „Natürlich ist das eine große Sorge, dass sich weitere Spieler melden. Aber noch sieht es nicht danach aus“, sagte Gislason.

Handball-WM 2025: Jetzt bekommt ER seine große Chance

Stattdessen bekam Marian Michalczik seine Chance, rückte ins Teamquartier nach. Er ist vorerst als Backup eingeplant. „Er ist ein Nationalspieler, der auch in der Abwehr spielen kann. Aber er ist vor allem ein Mittelmann, der unsere Spielweise sehr gut kennt“, sagte Gislason.

