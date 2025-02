Handball-WM Finale: Kroatien – Dänemark LIVE: Nächste Dänen-Gala! Vierter Titel in Folge perfekt

32 Teams waren es am Anfang, knapp drei Wochen später sind es noch zwei: Kroatien – Dänemark heißt das Finale der Handball WM 2025. Beide Teams kämpfen am Sonntag (2. Februar) um die Handball-Krone.

Dänemark ist durch das Turnier marschiert, als wären es Trainingsspiele gewesen, die Kroaten haben sich mit viel Qualität und einem bockstarken Teamgeist in das Finale der Handball-WM 2025 gekämpft. Wer setzt sich nun im großen Endspiel durch?

Handball-WM Finale: Kroatien – Dänemark LIVE:

Schon vor dem Turnier war eigentlich klar, dass Dänemark am Ende eines der beiden Teams sein wird, das im Finale steht. Der große Favorit hat sich in den letzten Wochen überhaupt keine Blöße gegeben. Gehen die Nordeuropäer nun auch den letzten Schritt und holen sich WM-Titel Nummer vier? Oder können die Kroaten den großen Coup und so den zweiten WM-Erfolg des Landes feiern?

Kroatien – Dänemark 26:32 (12:16)

19.47 Uhr: Damit geht die WM 2025 und der Finalabend zu Ende. Dänemark gewinnt Gold, Kroatien Silber. Frankreich gewinnt nach einem irren Drama gegen Portugal Bronze. Das nächste große Turnier wird die EM 2026 sein. Diese wird ebenfalls in Norwegen und Dänemark stattfinden. Dazu ist auch Schweden ein Austragungsland.

Das war es von hier. Tschüss, einen schönen Abend und bis dahin!

19.40 Uhr: Was soll man zu diesem Star-Ensemble der Dänen sagen? Das ist einfach unfassbar, wie locker sie zum Titel geflogen sind. Kaum ein Spiel war wirklich eng, kaum ein Sieg war wirklich gefährdet.

Die Kroaten hingegen dürfen sich über einen überragenden zweiten Platz freuen. Mit diesen Dänen ist es gar ein Mini-WM-Titel. Sie spielten ebenfalls ein tolles Turnier und kämpften bis zum Schluss – ein grandioses Turnier!

SCHLUSS DÄNEMARK IST WELTMEISTER! Das, was eigentlich alle vor dem Turnier erwartet hatten, ist schlussendlich auch eingetroffen. Die Dänen dominieren jede Mannschaft, so auch Kroatien heute. Die spielen in einer eigenen Welt und holen sich WM-Titel Nummer vier – Chapeau und herzlichen Glückwunsch!

57. Die letzten Minuten laufen, beide Teams lassen das Spiel nun runter plätschern. Derweil pariert Nielsen seinen 13. Ball – wieder einmal eine bärenstarke Leistung des dänischen Rückhalts.

50. Kroatien hat sich wieder etwas gefangen, Dänemark ist etwas vom Gas gegangen. Die letzten zehn Minuten dürften zu einem Showlaufen zum Titel werden. Für die Kroaten war heute schlichtweg nicht mehr drin. Die Dänen sind und bleiben das Maß aller Dinge im Welthandball.

41. Jetzt wird es ein Schützenfest, Dänemark führt nach knapp 40 Minuten mit zehn Punkten. Das dürften ganz lange 20 Minuten für die Kroaten werden.

35. Die Dänen kommen exzellent aus der Pause, die Kroaten machen dicke Fehler. Die Folge: Eine Sieben-Punkte-Führung für die Nordeuropäer. Das dürfte es schon gewesen sein.

32. Rein in die letzten 30 Minuten dieser Handball-WM. Dänemark marschiert Richtung Titel.

HALBZEIT Und dann ist Pause in Oslo, Dänemark führt nach 30 Minuten mit vier Toren. Alles sieht nach dem vierten Titel in Folge aus. Können die Kroaten noch einmal zurückkommen? Bislang spricht nicht viel dafür, dass die Dänen das noch aus der Hand geben. Dafür spielt man so gut, zu abgeklärt, zu ruhig.

28. Es ist ein echter Kampf! Vor allem Kroatien versucht die spielstarken Dänen mit Robustheit zu nerven. Bislang funktioniert das noch nicht ganz. Kroatien bleibt in Reichweite, doch Dänemark gibt weiter den Ton an.

21. Jetzt wird es das erste Mal so richtig hitzig! Nach einem etwas härteren Foul von Marko Mamic geraten beide Teams aufeinander los. Die Situation ist schnell entschärft, doch für Mamic ist das Spiel vorzeitig beendet. Die Schiedsrichter geben ihm die rote Karte – ein herber Verlust für Kroatien!

18. Es bleibt ein interessantes Spiel, Dänemark hat weiterhin alles im Griff. Doch die Kroaten präsentieren sich sehr giftig, hoch konzentriert! Bisher eine gute Leistung des Underdogs.

13. Die Dänen sind direkt voll da, starten gewohnt stark. Noch können die Kroaten dagegen halten. Jeder einzelne Punkt der Kroaten ist jedoch hart erkämpft, bei Dänemark sieht das kinderleicht aus.

6. Das Finale beginnt – wie erwartet – sehr physisch, sehr interessant. Dänen-Keeper Nielsen, der neben Andi Wolff der wohl beste Torhüter der Welt ist, hat bereits drei Paraden auf dem Konto. Er wird gleich wieder zu einem wichtigen Faktor.

1. Rein ins Finale – kann Kroatien den großen Gegner ärgern?

17.56 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Feld, die beiden Hymnen laufen. Die Stimmung in der Unity Arena ist prächtig. Es ist angerichtet!

17.25 Uhr: So langsam steigt die Spannung, in knapp 30 Minuten geht es los. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Finale live schauen könnt.

16.18 Uhr: Noch etwas mehr als anderthalb Stunden bis zum großen Finale. Derweil läuft das Spiel um Platz drei. Zwischen Frankreich und Portugal steht es bislang 27:27 – da ist also mächtig Spannung drin. Das erhoffen wir uns natürlich auch von dem Finale!

15.30 Uhr: Dänemark geht – selbstverständlich, muss man sagen – als großer Favorit in dieses Spiel. Alles andere als ein klarer Sieg für die Mannschaft von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen wäre eine Überraschung. Und doch werden die Kroaten alles daran setzen, die Sensation zu schaffen.

14.23 Uhr: Beide Teams haben einen langen Weg hinter sich. Während es für Dänemark ein regelrechter Spaziergang ins Endspiel war, mussten sich die Kroaten dieses Finale hart erkämpfen. Die Dänen gewannen alle Spiele, Kroatien musste sich nur Ägypten bislang geschlagen geben.

Sonntag, 02. Februar, 13.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker am heutige Finaltag der Handball WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Mit Kroatien und Dänemark stehen gleich zwei Gastgeber-Nationen im Finale. Gespielt wird in Norwegen in der Unity Arena, Anwurf ist um 18 Uhr.