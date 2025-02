Handball-WM Finale: Kroatien – Dänemark LIVE: Gelingt den Kroaten die große Sensation?

32 Teams waren es am Anfang, knapp drei Wochen später sind es noch zwei: Kroatien – Dänemark heißt das Finale der Handball WM 2025. Beide Teams kämpfen am Sonntag (2. Februar) um die Handball-Krone.

Dänemark ist durch das Turnier marschiert, als wären es Trainingsspiele gewesen, die Kroaten haben sich mit viel Qualität und einem bockstarken Teamgeist in das Finale der Handball-WM 2025 gekämpft. Wer setzt sich nun im großen Endspiel durch?

Handball-WM Finale: Kroatien – Dänemark LIVE:

Schon vor dem Turnier war eigentlich klar, dass Dänemark am Ende eines der beiden Teams sein wird, das im Finale steht. Der große Favorit hat sich in den letzten Wochen überhaupt keine Blöße gegeben. Gehen die Nordeuropäer nun auch den letzten Schritt und holen sich WM-Titel Nummer vier? Oder können die Kroaten den großen Coup und so den zweiten WM-Erfolg des Landes feiern?

Kroatien – Dänemark -:- (-:-)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.18 Uhr: Noch etwas mehr als anderthalb Stunden bis zum großen Finale. Derweil läuft das Spiel um Platz drei. Zwischen Frankreich und Portugal steht es bislang 27:27 – da ist also mächtig Spannung drin. Das erhoffen wir uns natürlich auch von dem Finale!

15.30 Uhr: Dänemark geht – selbstverständlich, muss man sagen – als großer Favorit in dieses Spiel. Alles andere als ein klarer Sieg für die Mannschaft von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen wäre eine Überraschung. Und doch werden die Kroaten alles daran setzen, die Sensation zu schaffen.

14.23 Uhr: Beide Teams haben einen langen Weg hinter sich. Während es für Dänemark ein regelrechter Spaziergang ins Endspiel war, mussten sich die Kroaten dieses Finale hart erkämpfen. Die Dänen gewannen alle Spiele, Kroatien musste sich nur Ägypten bislang geschlagen geben.

Weitere News:

Sonntag, 02. Februar, 13.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker am heutige Finaltag der Handball WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Mit Kroatien und Dänemark stehen gleich zwei Gastgeber-Nationen im Finale. Gespielt wird in Norwegen in der Unity Arena, Anwurf ist um 18 Uhr.