George Foreman: Box-Legende ist tot – dieser Moment schockte die ganze Sportwelt

Eine der größten Legenden des Boxsports ist tot. George Foreman ist am Freitag (21. März) im Alter von 76 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen, wie diese am Samstag via Instagram bekannt gab. „Unsere Herzen sind gebrochen“, schreiben sie.

George Foreman holte die größten Titel im Boxen, ehe das größte Event der Geschichte die Sportwelt schockte und eine Zeitenwende im Boxsport einläutete.

George Foreman: Box-Ikone ist tot

“Ein frommer Prediger, ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebender Vater und ein stolzer Groß- und Urgroßvater, er lebte ein Leben, das von unerschütterlichem Glauben, Demut und Zweck geprägt war.“ Mit diesen Worten beschreiben die Angehörigen Foreman in der Nachricht über seinen ToD. Für die meisten Menschen war er vor allem eins: einer der besten Boxer aller Zeiten.

1968 wurde er Olympiasieger in Mexiko City, startete danach eine beeindruckende Profi-Karriere. Zwei Weltmeistertitel holte der US-Amerikaner, galt jahrelang als unbesiegbar. Dann folgte ein Moment, der die Sportwelt schockte.

Niederlage gegen Muhammad Ali

„Rumble in the Jungle“ gilt für viele bis heute als größter Boxkampf aller Zeiten. Der Schwergewichtskampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali in Zaire im heutigen Kongo wurde zur Zeitenwende. Nach 40 Siegen aus 40 Kämpfen wurde Foreman von seinem Landsmann K.O. geschlagen und besiegt. „Alle waren schockiert“, sagte Foreman selbst später. Auch wenn er noch lange erfolgreich weiter boxte: Ali übernahm in diesem Kampf einmal mehr die Weltspitze und wurde letztlich zum größten Boxer aller Zeiten.

Nun ist George Foreman gestorben. „Wir sind dankbar für den Ausstoß von Liebe und Gebeten und bitten freundlich um Privatsphäre, während wir das außergewöhnliche Leben eines Mannes ehren, den wir gesegnet haben, unser eigenes zu nennen“, schreibt seine Familie.