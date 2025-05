Trauer um George Wendt: „Cheers“-Legende ist tot

Eine Ära geht zu Ende! George Wendt ist tot. Der legendäre Kneipengast aus der Kultserie „Cheers“ starb im Alter von 76 Jahren – „friedlich im Schlaf“, wie seine Familie über Sprecherin Melissa Nathan mitteilte. Die Todesursache bleibt unbekannt.

Wer erinnert sich nicht an Norm Peterson? Mit einem Bier in der Hand und einem Spruch auf den Lippen eroberte Wendt die Herzen der Zuschauer. Die Serie „Cheers“ lief von 1982 bis 1993 und machte ihn zum Star. An der Seite von Ted Danson, Woody Harrelson und Co. war er das Gesicht der Bostoner Bar, die in den 80ern und 90ern Kultstatus erreichte.

George Wendt: Hollywood trauert um US-Schauspieler

Doch Wendt war mehr als nur Norm. Er glänzte auch auf der großen Leinwand! Neben Robert De Niro in „Schuldig bei Verdacht“ (1991) und in der Sci-Fi-Romanze „Forever Young“ (1992) mit Mel Gibson. Doch damit nicht genug: Am Broadway stand er in „Hairspray“ auf der Bühne. Eine Rolle, die er mit Leidenschaft spielte. „Eine absolute Freude“, sagte er einmal. Und das Publikum liebte ihn dafür!

Sechsmal war er für den Emmy nominiert. Der Preis blieb ihm zwar verwehrt, aber seine Leistung war unvergessen. Im „Chicago Magazine“ erzählte er einst von seinem Vorsprechen: „Ich musste aussehen wie ein Typ, der noch ein Bier wollte.“ Das nannte man Understatement!

Wendt war nicht nur Schauspieler, sondern ein Entertainer durch und durch. Ob in Weihnachtskomödien wie „Santa Baby“ oder als singende Hausfrau in „Hairspray“ – er brachte Menschen zum Lachen und Staunen.

Die Nachricht von seinem Tod trifft Fans weltweit.