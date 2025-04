Werner Lorant ist tot – große Trauer um Trainer-Legende!

Große Trauer um Werner Lorant! Die Trainer-Legende ist im Alter von 76 Jahren verstorben, wie seine Schwester Erika Feierabend dem Löwen-Fanportal „dieblaue24“ bestätigte. Damit verliert der deutsche Fußball eine ihrer ganz großen Trainer-Ikonen.

Lorant sei am Ostersonntag (20. April) in einem Krankenhaus im oberbayerischen Wasserburg verstorben, nachdem er seit eineinhalb Jahren eine schwere Krankheit durchlebt hatte. Zuletzt hatte die Bundesliga-Legende in einem Seniorenheim gelebt.

Werner Lorant (†76) nach schwerer Krankheit verstorben

Diese Nachricht schockt den gesamten deutschen Fußball! Lorant, der über ein Jahrzehnt beim TSV 1860 München wirkte, ist an den Folgen seiner schweren Krankheit erlegen. Der Kult-Coach erlangte vor allem aufgrund seines Erfolges in München und seiner Art Legendenstatus.

++ FC Bayern und Wirtz – Matthäus plaudert aus: „Was ich aus Gesprächen mit München weiß“ ++

Gemeinsam mit Präsident Karl-Heinz Wildmoser prägte der Ex-Profi eine Ära. Von 1992 bis 2001 trainierte er die Löwen, führte den TSV von der Bayernliga in das internationale Geschäft und sorgte mit Platz vier in der Bundesliga für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Kurz nach Beginn der Saison 2001/2002 ist die Trainer-Ikone in München entlassen worden, arbeitete danach unter anderem auf Zypern, in Österreich und in China. Zuletzt lebte er zurückgezogen.

Weitere News:

Laut „Bild“ hatten ehemalige Weggefährten den Ex-Trainer zuletzt immer wieder besucht. So sollen die Löwen-Legende Miroslav „Miki“ Stevic, Bernd Winker und Hans-Peter Zacher Lorant im Heim besucht haben. Auch Peter Pacult hatte sich regelmäßig erkundigt.