Stefan Raab: Jetzt ist es offiziell! Diese Promis sitzen am Pokertisch

2015 verabschiedete sich Stefan Raab vom Bildschirm – im Herbst 2024 dann das große Comeback. Sein Box-Event gegen Regina Halmich sorgte jedenfalls für großes Aufsehen. Jetzt ist Raab mit einem TV-Highlight zurück.

Also: Fernseher einschalten am 3. April um 22.35! Zur nächsten Ausgabe von „Raabs Pokernacht mit GGPoker.de“ auf RTL. Prominente Spieler werden dabei um 100.000 Euro kämpfen – die Auswahl lässt sich sehen.

Stefan Raab holt sich diese Promis an den Tisch

Niemand Geringeres als die Dschungel-Königin höchstpersönlich wird am Tisch Platz nehmen. Neben Lilly Becker sitzen außerdem der Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen und Schauspieler Axel Stein, wie die „Schweizer Illustrierte“ berichtet.

Mit am Start ist zudem der feste Bestandteil Entertainer Elton – und ein Platz geht an einen Wildcard-Gewinner, der sich online dafür qualifizieren konnte. Wer keine Ahnung von Poker hat, aber trotzdem gerne reinschauen will, muss sich keine Sorgen machen.

Stefan Raab: Es kommt auf die Taktik an

Denn Poker-Experte Michael Körner wird die Zuschauer durch das Spiel führen und Erklärungen zu kniffligen Zügen parat haben. Gespielt wird übrigens die Poker-Variante „Texas Hold’em“ – besonders heikel, denn hier kommt es auf Taktik und starke Nerven an.

Die Show verspricht jedenfalls eine Menge Unterhaltungswert. Während Sportjournalistin Jana Wosnitza durch die Show moderiert, werden Lilly Becker mit ihren flotten Sprüchen, Jan Köppen mit seiner Schlagfertigkeit und Axel Stein mit seiner lockeren Art Schwung in die Bude bringen.