„Du gewinnst hier nicht die Million“: Raab knöpft sich „Let’s Dance“-Star vor

Stefan Raab ist zurück und er hat nichts von seinem bissigen Humor verloren! Mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ feiert die TV-Legende sein Comeback und macht direkt klar: Wer hier antritt, wird vor allem eins – ordentlich ins Schwitzen kommen. Moderationsprofi Jana Wosnitza führt am Mittwochabend (19. März) als Spielleiterin durch das Spektakel.

Und Raab? Der sorgt wie gewohnt für unerwartete Wendungen, absurde Challenges und jede Menge Schadenfreude. Doch bevor sich die Kandidaten durch seine Spiele kämpfen, hat Raab noch eine andere Mission: Er nimmt sich „Let’s Dance“ zur Brust – und das auf seine ganz eigene Art.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: Raab nimmt kein Blatt vor den Mund

Hinter den Kulissen von „Let’s Dance“ mischte Raab am Freitagabend (14. März) erst einmal den Backstage-Bereich auf. Das Ergebnis präsentiert er nun in seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million.“ Los ging es mit einem musikalischen Intermezzo mit einem Flamenco-Künstler. Danach sorgte Raab fast für einen Eklat mit dem Sicherheitspersonal. Doch so richtig Fahrt nahm die Sache erst auf, als er sich die „Let’s Dance“-Stars persönlich vorknöpfte.

Besonders Golfprofi Diego Pooth, Sohn von TV-Ikone Verona Pooth, bekam sein Fett weg. Der tanzt diese Staffel mit Profitänzerin Ekaterina Leonova und zeigte am Freitagabend (14. März) einen feurigen Paso Doble. Doch Raab interessierte weniger die Performance als vielmehr die brisanten Backstage-Gerüchte.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: Raab feuert gegen „Let’s Dance“-Star

„Das ist ja was sehr Erotisches. Macht sich Ekat auch an dich ran? Die macht sich doch immer an ihre Tanzpartner ran! Dann sind die ein halbes Jahr zusammen und wieder getrennt“, feuerte Raab los.

Pooth blieb cool: „Ne, das ist bei mir nicht der Fall.“ Doch Raab wäre nicht Raab, wenn er nicht noch einen draufsetzen würde. Als er wenig später direkt auf Ekaterina traf, haute er raus: „Ach, du bist die, die immer einen neuen Freund hat.“ Die Tänzerin nahm es mit Humor und winkte ab: „Ja, genau.“

Eines ist damit jedenfalls sicher: Bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ bleibt garantiert niemand verschont und erst recht nicht von Stefan Raab!