Formel 1: Newey-Wechsel wird konkreter – Star plaudert irre Details aus

In der Formel 1 zeichnet sich einer der womöglich bedeutendsten Wechsel der letzten Jahre ab. Mit Adrian Newey wird eines der Red-Bull-Erfolgsgesichter den Rennstall nach vielen ruhmreichen Saisons verlassen.

Wohin es den 65-Jährigen, dessen Vertrag beim österreichischen Team im März 2025 ausläuft, ziehen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Immer wieder ranken sich Gerüchte um ein Engagement bei Ferrari. Doch nun könnte es ganz anders kommen – wie ein Star nun ausgeplaudert hat!

Formel 1: Adrian Newey vor Wechsel zu Aston Martin?

Jeremy Clarkson ist bestens mit Adrian Newey vertraut. Das frühere Gesicht der Auto-Sendung „Top-Gear“ ist nicht nur ein prominenter TV-Moderator, sondern auch ein Schulfreund Neweys. In Zuge des F1-Grand-Prix in Silverstone plauderte er nun über die Teamsuche seines Freundes aus.

Auch interessant: Formel 1: Helmut Marko verkündet es selbst – Perez-Knall steht bevor!

Gegenüber „Viaplay TV“ sagte er: „Wollen Sie eine exklusive Info? Ich weiß, dass Adrian Newey auf Haussuche in Oxfordshire ist, nicht in Maranello“. Heuert Newey also bei Aston Martin an? Gut möglich, denn Oxfordshire ist nur eine halbe Autostunde von der Aston-Martin-Fabrik in Silverstone entfernt. Spekulationen um eine Anstellung bei Ferrari, die ihren Sitz im italienischen Maranello haben, dürften sich demnach nicht bestätigen.

Newey heiß begehrt in der Formel 1

Die Aussagen von Clarkson decken sich mit den Informationen von „Motorsport-Total“, die zuletzt berichtet hatten, dass Newey dem Aston-Martin-Boss Lawrence Stroll für die kommende Saison bereits zugesagt haben soll.

Für den britischen Rennstall wäre das ein echter Coup. Denn mit McLaren, Ferrari und Mercedes sollen gleich mehrere Teams Interesse am Technischen Direktor Red Bulls gehabt haben, die im Grid derzeit weit vor Aston Martin stehen. Auch Williams wurde Interesse an Newey nachgesagt, jedoch dürfte das derzeit zweitschlechteste Team auf der Strecke wenig Chancen auf das Superhirn haben.