Formel 1: Hamilton schlägt Alarm! Sorgen beim Ferrari-Star – „Schreckliche Konsequenz“

Bald ist es endlich so weit: Die Formel-1-Saison 2025 steht in den Startlöchern. Am 16. März geht es mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne los.

Dann liegt auf den berühmten Strecken dieser Welt wieder der Geruch von Benzin und qualmenden Reifen in der Luft. Für Lewis Hamilton hingegen prägten zuletzt ganz andere Duftnoten das Leben: Beim Ferrari-Star duftete es in den vergangenen Wochen regelmäßig nach Pizza und Pasta.

Formel 1: Lewis Hamilton über seine „große Leidenschaft“

„Allein in der vergangenen Woche habe ich drei Pizzen gegessen“, verrät Lewis Hamilton am Rande des Shakedowns des SF-25 in Maranello: „Ich liebe italienisches Essen. Das war schon immer meine große Leidenschaft.“

Auch als Mercedes-Pilot hatte Lewis Hamilton es sich bei Rennen der Formel 1 in Italien stets gutgehen lassen. „Ich erinnere mich noch genau daran, als ich mit Nico Rosberg Rennen fuhr. Da haben wir uns jeden Abend Gelato geholt und viele Pizzen gegessen.“

+++ Formel 1: Hamilton-Hammer? Fans hören bei seinen Aussagen genau hin +++

Der siebenfache Weltmeister der Formel 1 kramte sogar in Erinnerungen aus seiner Jugend: „Mein erster Mechaniker Luca del Fonte und die Mutter seiner Frau hatten diese unfassbare tolle Lasagne zubereitet. Damals war ich 13 Jahre alt. Diese Lasagne habe ich nie vergessen.“

Hamilton schlägt Alarm

So sehr Lewis Hamilton das italienische Essen in der Heimat seines neuen Arbeitgebers genießt – gleichzeitig schlägt der Brite Alarm und macht sich kurz vor dem Saisonstart Sorgen um seine Figur. „Das Essen kann eine schreckliche Konsequenz haben“, so der große Star der Formel 1: „Ich muss jetzt unbedingt auf meine Ernährung achten. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich kann so nicht weitermachen und einfach das ganze Jahr Pizza futtern. Sonst passe ich nicht ins Auto.“