Formel 1: Hamilton-Hammer bei Rekord-Titel? Fans hören bei seinen Aussagen genau hin

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat im Formel-1-Kosmos hohe Wellen geschlagen. Zuvor hatte der Brite bei Mercedes mit sechs Weltmeistertiteln Geschichte geschrieben, eine Trennung in dieser schier perfekten Beziehung schien lange undenkbar.

Nun aber greift Hamilton in neuem Auto noch einmal nach dem großen Wurf – und will mit seinem insgesamt achten WM-Sieg Geschichte schreiben. Müssen die Formel-1-Fans in diesem Fall mit einem Rücktritt des Ferrari-Neuzugangs rechnen? Hamiltons Aussagen lassen jetzt aufhorchen!

Formel 1: Bei achtem WM-Titel – Hamilton denkt nicht an Rücktritt

Mit 40 Jahren haben die meisten Formel-1-Fahrer ihre aktive Karriere im Auto bereits hinter sich gelassen. Auf Lewis Hamilton trifft das jedoch noch nicht zu – und dabei soll es vorerst bleiben, auch im Falle eines achten WM-Titels im Ferrari: „Wenn ich das Glück hätte, einen weiteren Titel zu gewinnen, was wir natürlich anstreben, sehe ich nicht, dass ich aufhöre“. Viele F1-Fans dürfen damit erleichtert sein.

Trotz dessen, dass der letzte WM-Titel Ferraris bereits bis ins Jahr 2008 zurückliegt, ist der Optimismus bei Hamilton für das kommende Jahr groß: „Ich habe schon mit zwei Teams gearbeitet, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich weiß, wie ein Siegerteam aussieht und sich anfühlt. Jeder hier ist es. Die Leidenschaft hier ist so groß wie nie zuvor. Sie haben absolut alles, was sie brauchen, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen“.

Ferrari im Aufwärtstrend

Ganz unberechtigt sind die Titelhoffnungen des Ferrari-Neuzugang indes wohl nicht. In der Endphase der vergangenen Saison zeigte sich das Team gegenüber der Konkurrenz deutlich verbessert, landete in der Teamwertung letztendlich sogar auf Rang zwei – und das nur 14 Punkte hinter McLaren.

Die Vorfreude auf die Saison 2025 dürfte bei dem Traditionsrennstall aus Maranello also so groß sein wie schon lange nicht mehr. Mit dem starken Fahrerduo aus Charles Leclerc und eben Lewis Hamilton dürfte Ferrari im Rennen um die vordersten Platz definitiv ein Wörtchen mitreden.