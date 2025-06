Formel 1: Hülkenberg verkündet es selbst – folgt der nächste Sauber-Coup?

In seiner langen Formel-1-Karriere fehlt Nico Hülkenberg noch ein Podestplatz. Der einzige Deutsche im Fahrerfeld schaffte bei eher nicht so starken Teams immer wieder sehr gute Platzierungen, durfte jedoch noch nicht aufs Podium.

Auch mit Sauber, das ab dem kommenden Formel-1-Jahr dann von Audi übernommen wird, ist das wohl mehr als unwahrscheinlich. Dennoch zeigt der einzige deutsche Pilot im Fahrerfeld überragende Leistungen. Jetzt kündigt Hülkenberg den womöglich nächsten Coup an.

Formel 1: Nächster Hülkenberg-Coup?

Platz fünf in Spanien, Platz acht in Kanada: Nico Hülkenberg konnte in den vergangenen beiden Formel-1-Rennen die Königsklasse begeistern. In einem der langsamsten Autos in diesem Jahr fuhr der Deutsche zwei überragende Grands Prix und ließ das Sauber-Team jubeln.

Auch interessant: Formel 1: Ferrari-Beben? Großwarnung an die Scuderia

Wieso sollte es also nicht auch im dritten Rennen in Folge klappen? Hülkenberg will jetzt in Spielberg (29. Juni) am Wochenende nachlegen. „Es macht immer Laune, in Österreich Rennen zu fahren. Die Kulisse ist einzigartig, und die Veranstaltung verströmt eine gute Energie. Die letzten beiden Wochenenden waren ein Schritt nach vorne für uns“, sagt der 37-Jährige.

Und für Sauber kommt es sogar noch besser: Das Team wird einige Upgrades durchführen und hoffen, dass es weitere gute Platzierungen geben wird. Nicht nur Hülkenberg soll dann nach vorne fahren, auch Teamkollege und Rookie Gabriel Bortoleto soll endlich seine ersten Punkte holen.

Ziel? Die Top-Ten!

„Am kommenden Wochenende haben wir einige neue Teile am Auto, daher wird es darauf ankommen zu verstehen, wie sie mit dem Rennwagen im Einklang sind, dann gilt es, sich von Training zu Training zu steigern. Wir werden uns weiter darauf konzentrieren, alle Details im Auge zu behalten und hoffentlich alles so zusammenzufügen, dass wir am Schluss wieder unter die Top-Ten kommen“, sagt Hülkenberg, der sein 238. Rennen in der Königsklasse fahren wird.

Sauber/Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ergänzt: „Unsere Leistungen in Spanien und Kanada waren ermutigend und spiegeln die Richtung wider, auf die wir hingearbeitet haben, sowohl auf der Strecke als auch im Werk. Österreich bietet uns die Möglichkeit, auf diesem Schwung aufzubauen. Spielberg ist eine der kürzeren Formel-1-Strecken, sodass die Abstände im Feld noch enger als sonst sein werden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Das sind also schon mal vielversprechende Aussagen aus dem Sauber-Lager. Kann Hülkenberg den Hattrick perfekt machen und zum dritten Mal in Folge in die Punkte fahren?