Formel 1: Lawson-Hammer bei Red Bull? Aussagen lassen aufhorchen

Was für ein Comeback in der Formel 1 von Liam Lawson! Der 22-jährige Neuseeländer durfte erstmals nach einem Jahr wieder in einem Auto starten und brillierte beim USA-GP in Austin. Für die Racing Bulls holte er einen sensationellen neunten Platz, nachdem er von Position 19 gestartet war.

Solche Aufholjagden und weitere starke Leistungen dürften auch bei Red Bull angekommen sein. Schließlich hat Lawson noch kein Cockpit für das kommende Formel-1-Jahr. Bei den Racing Bulls könnte er an der Seite von Yuki Tsunoda starten. Doch es könnte auch zu einem absoluten Hammer kommen.

Formel 1: Lawson brilliert beim Comeback

Das ist mal eine deutliche Kampfansage an seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda. Liam Lawson holt zwei wichtige WM-Punkte für die Racing Bulls, obwohl er über ein Jahr lang kein Formel-1-Rennen mehr gefahren ist. Der Neuseeländer wusste mit dieser starken Leistung zu überzeugen, weiß auch Helmut Marko.

„Ganz toller Einstand. Das hat sich schon in Q1 angedeutet, wo er die drittschnellste Zeit gefahren ist. Er hatte jederzeit die Kontrolle und hatte tolle Überholmanöver. Man muss die Jungen ins Auto setzen und dann geht es. Er ist sicher ein Mann für die Zukunft“, sagt der Motorsportchef von Red Bull.

Ein Mann für die Zukunft braucht auch ein Auto in der Zukunft. Für 2025 hat Lawson offiziell noch keinen Sitz in der Formel 1. Sollte er weiter solche guten Leistungen zeigen, dürfte er sein Cockpit behalten. Vielleicht aber auch bei Red Bull an der Seite von Max Verstappen?

Lawson bald für Perez im Red Bull?

Denn Sergio Perez enttäuscht weiterhin beim österreichischen Team. Auch aufgrund der oft schwachen Leistung des Mexikaners droht Red Bull ein Desaster in der Konstrukteurswertung der Formel 1 (hier mehr dazu). Das könnte die Möglichkeit für Lawson sein.

Auf die Frage, ob es eine Chance gebe, dass er 2025 neben Verstappen fahren könnte, antwortete der 22-Jährige nach dem Austin-GP: „Sie haben ihre Erwartungen mir gegenüber, so wie ich selbst mir gegenüber auch. Ich bin hier, um einen guten Job zu machen und möchte auch nächstes Jahr in der Formel 1 sein. Ich habe diese paar Rennen und das ist sehr wichtig für mich. Ich habe die Erwartung an mich selbst, einen guten Job abzuliefern. Dieses Rennen ist es mir gelungen, aber wir haben noch fünf wichtige Rennen vor uns.“

Die Chancen stehen gut, dass es tatsächlich zu einem Hammer kommt. Doch auch Tsunoda macht sich noch Hoffnungen, endlich seinen Red-Bull-Traum erfüllen zu können. Ob er in Erfüllung gehen wird?