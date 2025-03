Formel 1: Trotz verkorkstem Saisonstart – Legende mit Lobeshymne auf F1-Neuzugang!

Viele Formel-1-Fans erlebten beim jüngsten Saisonstart in Australien ein ungewohntes Bild. Denn zahlreiche Teams gingen beim Grand Prix in Melbourne zum ersten Mal mit neuen Piloten am Start. Insgesamt zehn Cockpitwechsel gab es zur neuen Saison.

Einer von ihnen: Carlos Sainz. Der Spanier geht ab diesem Jahr für Williams an den Start, nachdem er zuvor bei Ferrari zwar lange gute Leistungen abgeliefert hatte, letztendlich aber für Lewis Hamilton weichen musste. Trotz eines herben Dämpfers in Australien erhält Sainz nun von einer Formel-1-Legende großes Lob!

Formel 1: Villeneuve stärkt Sainz den Rücken

Jacques Villeneuve ist im F1-Kosmos eine feste Größe, schließlich krönte sich der Kanadier 1997 im Williams zum Weltmeister. Auch heute verfolgt der 53-Jährige die Entwicklung seines ehemaligen Rennstalls – und findet für die Verpflichtung von Carlos Sainz nur lobende Worte: „Williams hat hier eine großartige Entscheidung getroffen“, so Villeneuve gegenüber „yaysweepstakes“.

Dennoch dürfte auch der ehemalige Williams-Pilot wissen, dass seinem Ex-Team hier ein echter Coup gelungen ist, schließlich hoffte Sainz lange auf ein Last-Minute-Angebot eines Top-Teams – was ihm nach seinen guten Leistungen bei Ferrari auch sicher zugestanden hätte. Eine Einschätzung, die Villeneuve eher zurückhaltend kommentiert: „Ob er etwas Besseres verdient hätte, das weiß ich nicht“.

„Sicher nicht als Nummer zwei“

Angesichts Sainz‘ fahrerischer Klasse auf dem Grid weiß Villeneuve allerdings auch: „Er kommt sicher nicht als Nummer zwei ins Team. Bei jedem anderen Team, wo er war, wurde er eigentlich fast immer nur als Ergänzung geholt – obwohl doch all diese Teams besser wurden, solange er dort war, und schlechter, sobald er weg war“.

Ob das Sainz‘ Teamkollege Alexander Albon auch so sehen dürfte? Nach dem ersten Grand Prix in Melbourne lässt sich festhalten: Wohl eher nicht! Während Sainz im australischen Regen in die Streckenbarriere knallte, landete Albon sensationell auf Platz fünf und holte starke zehn WM-Punkte. Es bahnt sich also ein spannendes teaminternes Duell bei Williams an.