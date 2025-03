Formel 1: Drohen Abgänge bei McLaren? Teamchef packt aus

Red Bull hat in den vergangenen Jahren abgeliefert. Der österreichische Rennstall holte in der Formel 1 einen WM-Titel nach dem anderen, war so lange die unangefochtene Nummer eins. Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten.

Denn RB musste zuletzt zahlreiche Abgänge von verdienten Mitarbeitern hinnehmen. Insbesondere der Wechsel von Superhirn Adrian Newey zu Aston Martin dürfte Red Bull noch lange Kopfschmerzen bereiten. Trifft selbiges Szenario nun auch McLaren?

Formel 1: Stella reagiert gelassen auf Abwerbungsversuche

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde immer deutlicher, dass McLaren die neue Nummer eins in der Formel 1 ist. In dieser Saison soll es dann auch mit dem ersten Fahrer-WM-Titel seit 2008 klappen. Doch die Wiederauferstehung des britischen Traditionsrennstalls weckt Begehrlichkeiten: Wie zuletzt auch bei Red Bull muss sich McLaren in den kommenden Jahren wohl auf Abwerbungsversuche der Konkurrenz einstellen.

Teamchef Andrea Stella zeigt sich diesbezüglich jedoch gelassen: „Wir haben ein gewisses Interesse an unseren Leuten festgestellt. Fairerweise muss man sagen, dass uns diese Position nicht beunruhigt. Ich denke, es ist ganz natürlich, dass Teams versuchen, sich gegenseitig Know-how zu beschaffen“. Viel mehr will sich der 54-Jährige darauf besinnen, ein gutes Umfeld in seinem eigenem Team zu schaffen, sodass seine Mitarbeiter McLaren gar nicht verlassen wollen.

Brown optimistisch

Eine Divise, der auch McLaren-CEO Zak Brown beipflichtet: „Wir haben sehr hart daran gearbeitet, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute bei McLaren sein wollen. Ihre Familien wollen bei McLaren sein, und ich glaube, Andrea und ich und die Teamleitung haben viel Zeit darauf verwendet, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Leute gerne bleiben wollen, ohne dass wir uns auf Verträge verlassen müssen, damit sie bei McLaren bleiben“.

Ein Vorhaben, das bei Red Bull zuletzt fehlgeschlagen ist? Ausgeschlossen ist das nicht, immerhin dürfte vor allem die Affäre um Teamchef Christian Horner und einer ehemaligen Mitarbeiterin für mächtig Unruhe im Rennstall gesorgt haben. Bei McLaren will man sich solche Fehler wohl gerne sparen.