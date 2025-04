Formel 1: Kommt es zum Verstappen-Knall? Jetzt meldet sich Vettel zu Wort

Max Verstappen, Red Bull und das Auto: keine Liebesgeschichte in dieser Formel-1-Saison. Dass der ausbleibende Erfolg weitreichende Folgen haben könnte, wurde in den letzten Wochen heiß diskutiert. Nun äußert sich jemand, der die Situation Verstappens wie kein Zweiter beurteilen kann.

Denn vor vielen Jahren saß Sebastian Vettel selbst noch im Red Bull, gewann vier Weltmeistertitel in Folge und wechselte nach nur einem titellosen Jahr zu Ferrari. Der gewohnte Lauf der Dinge in der Formel 1 bei ausbleibendem Erfolg? Genau davon will Vettel nichts wissen und rät Verstappen zur bedachtem Handeln.

Formel 1: Vettel fordert Zusammenhalt bei Red Bull

Denn auch wenn dessen Unmut über das zu langsame und nicht gut ausbalancierte Red-Bull-Auto im Laufe der Saison immer weiter zunimmt, ergibt sich daraus für Vettel auch eine Chance. „Das ist die Zeit, in der man wirklich zusammenwächst und die Chance hat, wieder aufzustehen“, erklärt der vierfache Weltmeister im „Sky“-Interview. Ob Verstappen das unterschreiben würde?

In letzter Zeit wirkte sein Verhältnis zu Teamchef Christian Horner und Motorsportchef Helmut Marko alles andere als zusammengeschweißt. Insbesondere Aussagen Markos zu Verstappens-Zukunft, sorgten für Unverständnis beim Niederländer (mehr dazu hier).

Nebenschauplätze, die sich der österreichische Rennstall gerade in dieser Saison nicht erlauben kann. Zu stark fährt die Konkurrenz – insbesondere die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Dennoch sitzt laut Vettel der mit Abstand beste Fahrer im Feld nach wie vor im Red Bull.

Vettel: „Max hat sich enorm weiterentwickelt“

„Max ist ein unglaubliches Talent. Er hat sich in den letzten Jahren enorm weiter entwickelt. Es geht um Konstanz, Zuverlässigkeit – dass er jedes Mal da ist“, schwärmt Vettel. Doch gerade dieses Talent sorgt eben für die aktuellen Unruhen.

Denn wer wird schon gern Dritter, wenn das eigene Talent zweifelsohne für Platz eins reicht? Die Formel-1-Saison ist noch lang und somit bleibt genug Zeit leichte Verbesserungen am Auto vorzunehmen. Ob das reicht, damit Verstappen auf seinen Red-Bull-Vorgänger hört, bleibt abzuwarten.