Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Team verkündet Mega-Deal

Die Formel-1-Saison ist langsam so richtig angelaufen. Mit bislang eher enttäuschenden Ergebnissen für Aston Martin. Nun will der britische Rennstall mit einer ganz besonderen Kooperation seinen Fans eine Freude bereiten. Ob diese von den nicht erfüllten Erwartungen in der bisherigen Saison ablenken kann?

Davon ist nicht auszugehen, zählt doch für den Großteil der Formel-1-Fans immer noch der Erfolg am Wochenende auf der Rennstrecke. Allerdings dürfte die Bekanntgabe des neuen Aston-Martin-Deals insbesondere bei musik- und modeaffine Fans Begeisterung auslösen.

Formel 1: Rennstall kollaboriert mit britischer Band

Denn das Gegenstück der Zusammenarbeit bildet eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten: The Rolling Stones. Ein Deal also zwischen zwei echten britischen Marken-Ikonen ihrer Branche. Es geht für den Rennstall speziell darum, sich „einem breiteren kulturellen Publikum“ zu öffnen, erklärt Rob Bloom, Chief Marketing Officer von Aston Martin.

Neue Fans sollen für den Formel-1-Sport gewonnen werden. Dazu bietet der Rennstall exklusive Produkte mit neu designtem Logo auf seiner Website an. Auch erhältlich in streng limitierter Auflage im Londoner Stones-Shop auf der Carnaby Street. Am Highlight-Stück beteiligten sich sogar die beiden Aston-Martin-Fahrer.

Fernando Alonso und Lance Stroll unterschrieben hierfür eine einmalige Gitarre für ihre Fans. Allerdings wird sie nur für exklusive „I / AM“-Mitglieder erhältlich sein. Diese dürfen sich ebenfalls über verfrühten Zugang zum Online-Shop freuen. Ab dem 25. April um 9.00 Uhr können Fans von Aston Martin und den Rolling Stones zuschlagen.

Fans sollen sich „mit einzigartiger Kollaboration verbinden“

Eine Preisliste ist dabei noch nicht veröffentlicht. Shoppen für den schmalen Taler wird hier allerdings sicher nicht drin sein. Dennoch ist man zuversichtlich, „dass Fans von sowohl den Rolling Stones als auch Aston Martin Aramco sich mit der Geschichte hinter dieser einzigartigen Kollaboration verbinden werden“, erklärt David Boyne, Geschäftsführer von Bravado UK.

Es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich die Kooperation bei den Stones- und Formel-1-Fans ankommen wird. Für Aston Martin sollte der Fokus in der Zwischenzeit wieder auf der Rennstrecke liegen. Insbesondere der ehemalige Weltmeister Ferrando Alonso bleibt aktuell noch hinter den eigenen Erwartungen