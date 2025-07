Horner-Knall bei Red Bull! Auch Verstappens Zukunft vor unerwarteter Wende?

Max Verstappen und Christian Horner. Nach vier gemeinsamen WM-Titeln scheint die Beziehung der beiden Red-Bull-Erfolgsfiguren stark beschädigt zu sein. Gerüchte um Verstappens Zukunft überschatteten zuletzt den österreichischen Rennstall, konnten allerdings nicht von ausbleibender Leistung und einem schwachen Auto ablenken.

Mittlerweile hat Red Bull einen drastischen Schlussstrich gezogen. Der Rennstall feuert Teamchef Horner nach 20 durchaus erfolgreichen Jahren. Allein zwischen 2010 und 2023 brachte der Brite Red Bull sechs Konstrukteurs-WM-Titel ein und konnte mit Star-Fahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen auch deren Einzel-Erfolge bejubeln. Ausgerechnet Letzterer könnte sich jetzt über den Rausschmiss Horners besonders freuen.

Verstappen fordert Neuaustellung bei Red Bull

Immer konkretere Gerüchte ranken sich in den vergangenen Wochen um Verstappen und dessen möglichen Wechsel zu Mercedes. Für einen Verbleib bei Red Bull äußerte der Niederländer dabei eine klare Forderung: Eine Neuaufstellung seines Rennstalls, die auch personelle Veränderungen mit einbezieht.

So forderte der vierfache Weltmeister auch die Beendigung Horners Alleinherrschaft bei Red Bull. Vor seinem Rauswurf leitete Horner Rennteams, Techniksparte, die Motorentwicklung RB Powertrains und das Marketing. Damit ist nun Schluss. Nicht schrittweise, sondern endgültig. Ein klares Zeichen auch an Verstappen?

+++Horner-Rauswurf: ER hat bei Red Bull jetzt das Sagen+++

Die Karten, den Niederländer doch über diese Saison hinaus bei Red Bull zu halten, dürften sich mit Horners Entlassung stark verbessert haben. Die Entscheidung um Verstappens Zukunft soll laut „Auto, Motor, Sport“ noch in der Sommerpause der Formel 1 fallen. Bis zu dieser steht nur noch der Grand Prix in Spa in Belgien an.

Horner seit Gründung Red-Bull-Chef

Vielleicht erfolgt genau deshalb mitten in der Saison die Entscheidung um Horner, die für Red Bull nicht einfach gewesen sein dürfte. Schließlich leitete der 51-Jährige den Rennstall bereits seit seiner Gründung 2005 mit stetigem Erfolg und voller Kontrolle. Die Entlassung bedeutet also auch große Veränderungen in sämtlichen Aufgabenbereichen.

Damit wäre also die zentrale Forderung Max Verstappens für einen Verbleib seinerseits erfüllt. Ob dieser bei Red Bull durch den Rauswurf Horners gesichert wurde, bleibt abzuwarten. Weitreichende Folgen für die gesamte Formel 1 wird er ohnehin haben.