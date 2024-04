Formel 1: Pilot platzt nach Unfall der Kragen – „Fuck that Guy“

Für Daniel Ricciardo läuft die aktuelle Formel-1-Saison noch nicht nach seinem Geschmack. Nach fünf Rennwochenenden hat der Australier noch keinen einzigen WM-Punkt auf dem Konto, zudem sitzt Nachwuchstalent und Ersatzfahrer Liam Lawson dem 34-Jährigen im Nacken. Nun folgte in China der nächste Rückschlag.

Nachdem das Safety-Car in der 27. Runde des China-GP die Strecke wieder verließ, stauten sich die Autos in einer Haarnadel-Kurve kurz vor dem Restart. Dann passierte das Unfassbare: Lance Stroll fuhr Daniel Ricciardo, der bis dahin eine beachtliche Leistung zeigte, ins Heck und verursachte einen so großen Schaden, dass der Australier sein Auto schlussendlich abstellen musste. Nach dem Rennen zeigte sich Ricciardo gefrustet!

Formel 1: Ricciardo nach Rennen außer sich!

Insbesondere der Umstand, dass Aston-Martin-Pilot Lance Stroll die Schuld unmittelbar nach dem Unfall bei Ricciardo sah, wühlte den Australier gewaltig auf: „Anscheinend bin ich der Idiot und es war mein Fehler“, sagte der Racing-Bulls-Pilot nach dem Rennen sarkastisch. „Wenn er es in einer Stunde noch einmal anschaut, dann nimmt er die Verantwortung hoffentlich auf sich. Aber wenn nicht, dann kann ich ihm nicht helfen“, so Ricciardo.

+++ Formel 1 – China-GP im Live-Ticker: Verstappen siegt – Hülkenberg jubelt +++

Dann platzt dem 34-Jährigen endgültigen der Kragen: „Ich gebe mein Bestes, nicht zu sagen, was ich sagen möchte, aber: ,Fuck that guy'“. Eine Äußerung, die für Ricciardo noch ein Nachspiel haben könnte. Dennoch: Sie zeigt den ganzen Frust, der sich nach den ersten fünf Rennen beim Australier angesammelt hat.

Rennwochenende in Miami als Endspiel für Ricciardo?

Dass dem Unfall ein Stau mehrerer Autos in einer Haarnadel-Kurve vorausgegangen war, ist für Ricciardo keine Ausrede: „Er schaut überhaupt nicht auf mich. Ja, wir haben uns alle gestaut. Aber es ist eine Haarnadel“, so Ricciardo. Für das Vergehen erhielt Stroll im Übrigen eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe. Auch in den sozialen Medien rasselte es nach der Aktion an Kritik für Strolls Verhalten (DERWESTEN berichtete).

Für Ricciardo wiederum könnte das kommende Rennwochenende in Miami zum Endspiel werden. Zuletzt reißten sich Spekulationen darüber, dass Liam Lawson den 34-jährigen Racing-Bulls-Piloten ersetzen könnte, sollte dieser weiterhin unter seinen Möglichkeiten performen.