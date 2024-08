Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker: Nächste Klatsche für Verstappen?

In der Formel 1 steht der Große Preis von Italien auf dem Programm. Die Königsklasse des Motorsports ist an diesem Wochenende auf der Strecke im legendären Autodromo Nazionale di Monza unterwegs.

Gespannt blicken die Fans in der Formel 1 auf den Titelkampf. Red Bull und Max Verstappen wollen in Italien endlich wieder zurückschlagen. McLaren hat dem Brauserennstall zuletzt den Rang abgelaufen.

Formel 1 – Italien-GP im Live-Ticker

Kann Red Bull in Monza den Bock wieder umstoßen oder holt Lando Norris seinen nächsten Sieg in der Formel 1? Was machen die Mercedes nach dem verkorksten Wochenende in Zandvoort? Und wie schlägt sich Nico Hülkenberg?

Wir verfolgen für dich den Großen Preis von Italien und versorgen dich in unserem Live-Ticker mit den wichtigsten Informationen zum Rennen in Monza!

Q1: Norris liegt aktuell in Führung. Noch vier Minuten Zeit, um sich zu verbessern. Perez ist aktuell raus.

Q1: Die Strecke ist freigegeben. Das Qualifying beginnt.

15.50 Uhr: Dr. Helmut Marko erwartet einen Zehntel-Krimi. Der Red-Bull-Boss betont aber, dass die Abstimmung des Autos auf das Rennen wichtiger sei als eine Pole-Position.

15.08 Uhr: Es gibt einen Sieger in der Formel 2: Oliver Bearman, der nächstes Jahr im Haas sitzen wird, holt sich den Sieg.

14.45 Uhr: Kurzer Exkurs in die Formel 2: Dort hat Oliver Goethe heute sein Debüt gefeiert. Nach einem Crash beim Start, bei dem auch Antonelli involviert war, war sein Rennen schnell vorbei.

13.26 Uhr: Das 3. Freie Training war schon aussagekräftiger. Hamilton und Russell sind die Schnellsten. Mercedes meldet sich offenbar zurück. Dahinter liegt Leclerc im Ferrari und die beiden McLaren. Verstappen wurde nur Sechster. Scheint so, als hätte Red Bull die Probleme noch nicht in den Griff bekommen.

11.55 Uhr: Für Aufregung sorgten an diesem Wochenende Aussagen von Williams-Teamchef James Vowles über Mick Schumacher. Hier mehr!

10.49 Uhr: Am Freitag fuhr Verstappen im 1. Freien Training die schnellste Runde, im 2. Freien Training war Hamilton der Schnellste. Noch ließ sich aber keine klare Tendenz ausmachen.

10.36 Uhr: Am Morgen gab’s aus deutscher Sicht schon einen Grund zu feiern. Hier erfährst du, warum!

10.28 Uhr: Unter der Woche gab’s dann tatsächlich einen Fahrerwechsel. Logan Sargeant musste sein Cockpit bei Williams vorzeitig räumen. Als Ersatz stellte Williams den Nachwuchspiloten Franco Colapinto vor. Er wird die ausstehenden neun Rennen absolvieren. Mick Schumacher ging wieder leer aus.

09.48 Uhr: Bevor wir weiter einen Blick auf das Geschehen in Monza schauen, werfen wir noch einen Blick zurück. Im ersten Rennen nach der Sommerpause war McLaren wieder das dominierende Team. Mit über 20 Sekunden Vorsprung kam Norris vor Max Verstappen ins Ziel. Der WM-Kampf ist wieder offen.

09.23 Uhr: Gestern fuhr Antonelli zum ersten Mal in der Formel 1 im 1. Freien Training. Das ging jedoch gewaltig schief. Hier mehr dazu!

09.20 Uhr: Der Tag begann mit einem echten Paukenschlag: Mercedes hat Andrea Kimi Antonelli als seinen Fahrer für die kommende Saison vorgestellt. Hier mehr dazu!

Samstag, 31. August, 09.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für den Großen Preis von Italien. Am heutigen Samstag findet in Monza das Qualifying statt. Los geht’s um 16 Uhr.