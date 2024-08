Hammer um deutsche-Formel-1-Hoffnung! Jetzt ist es offiziell

Am Dienstag (27. August) platzte die Bombe in der Formel 1: Logan Sargeant muss seinen Platz bei Williams räumen. Der US-Boy wird in den ausstehenden neun Rennen von Williams-Junior Franco Colapinto ersetzt.

Der Argentinier hat den Vorzug vor Mick Schumacher bekommen, der sich ebenfalls Hoffnung auf das Williams-Cockpit machte. Vom Aufstieg von Franco Colapinto in die Formel 1 hat der deutsche Nachwuchs aber dennoch profitiert.

Deutsche Formel-1-Hoffnung bekommt F2-Cockpit

Vor dem Großen Preis von Italien ist es wirklich passiert: Logan Sargeant muss nach einem nächsten heftigen Crash sein Cockpit bei Williams räumen. Das Team zog aus den schlechten Leistungen seine Konsequenzen und setzte ihn vorzeitig vor die Türe (hier mehr dazu!).

Für viele überraschend gab Williams gleichzeitig Franco Colapinto als Ersatz bekannt. Er wird in den ausstehenden neuen Rennen für den Traditionsrennstall fahren. Der Argentinier ist Williams-Junior, geht normalerweise in der Formel 2 an den Start. Damit ist die Rückkehr von Schumacher in die Formel 1 erneut geplatzt.

Allerdings könnte der Aufstieg von Colapinto auch positive Auswirkungen für den deutschen Motorsport-Nachwuchs haben. Colapinto war bislang in der Formel 2 für MP Motorsport aktiv, macht dort also jetzt den Platz frei. Jetzt steht auch fest, wer ihn ersetzen wird.

Goethe wird Colapinto-Nachfolger

Wie diese Redaktion bereits zuvor berichtete, galt Oliver Goethe als heißester Kandidat auf den Posten. Inzwischen hat es MP Motorsport offiziell bestätigt: Der deutsche F3-Pilot wird damit die Nachfolge von Colapinto antreten und in den ausstehenden vier Rennen in der Formel 2 für MP Motorsport an den Start gehen. Damit hat er vorzeitig den angestrebten Aufstieg geschafft.

In der Formel 3 liegt Goethe, der dort für Campos fuhr, auf Rang sieben. Das letzte Rennen der Saison wird der Red-Bull-Junior nun nicht mehr bestreiten. Er fährt in Monza bereits in der Formel 2.