Formel 1: Bitterer Rückschlag für Mercedes! Wolff gesteht Fehler

Vor der Sommerpause war Mercedes noch im Freudentaumel. Beim Großen Preis von Belgien landeten die Silberpfeile auf den Plätzen eins und zwei. Auch wenn George Russell im Anschluss disqualifiziert wurde, meldete sich Mercedes damit in der Formel 1 ganz oben zurück.

Nach dem Großen Preis der Niederlande herrscht nun aber wieder Ernüchterung: Mercedes hat in der Formel 1 einen bitteren Rückschlag erlitten. In Zandvoort lief es für die Silberpfeile überhaupt nicht rund.

Formel 1: Mercedes plötzlich wieder langsam

Das Wochenende in Zandvoort war für Mercedes eines zum Vergessen. Im Qualifying war für Lewis Hamilton schon in Q2 Schluss, Russell schaffte es immerhin auf P4. Im Rennen fiel Russell dann auf Rang sieben zurück. Hamilton fuhr immerhin noch von Platz 14 auf acht vor.

Nach dem Niederlande-GP redete Mercedes-Boss Toto Wolff nicht lange um den heißen Brei herum: „Da haben wir total ins Klo gegriffen“, sagte er bei „Sky“ und erklärte: „Das Auto war überhaupt nie an einem guten Platz. Man kann nicht nach einem Spa-Wochenende vor drei Wochen mit Platz eins und zwei plötzlich Siebter und Achter werden.“

„Wir einiges verändern am Auto“

Weiter betonte er: „Da muss man auch die Fahrer schützen. Wir sind in eine falsche Richtung abgebogen bei dem, was wir mit Auto mechanisch und aerodynamisch gemacht haben. Das werden wir diese Woche analysieren. An dem Wochenende gab es nicht viel Positives.“

Schon beim Großen Preis von Italien (1. September) will Mercedes den Turn-Around schaffen. „Wir werden uns jetzt alles anschauen und einiges verändern am Auto. Ein bisschen wieder zu dem zurückgehen, was wir in Spa hatten“, so Wolff.

In Monza wird es bei Mercedes dann auch zu einem ganz emotionalen Moment kommen. Ein Supertalent feiert sein Debüt in der Formel 1.