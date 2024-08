Formel 1: Doch keine Verstappen-Absage? Wolff lässt aufhorchen

Max Verstappen und Mercedes – das kommt 2025 nicht zusammen. Lange hielten sich die Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel des Formel-1-Weltmeisters zu den Silberpfeilen. Doch am Freitag (23. August) hat Mercedes-Boss Toto Wolff selbst bestätigt, dass es dazu nicht kommen wird.

Doch so ganz lässt ihn die Personalie Verstappen nicht los. Vor dem Großen Preis der Niederlande spricht der Formel-1-Funktionär erneut über ein mögliches Engagement des Top-Fahrers in seinem Team – geht für Mercedes in der Zukunft doch noch eine Tür auf?

Formel 1: Verstappen für 2026 zu Mercedes?

Wolff hatte sich bis zuletzt Hoffnung gemacht, dass man Verstappen für 2025 gewinnen könnte. „Die Chance war nicht bei null“, machte der Österreicher deutlich. „Ich wollte nicht aufgeben, aber dann sind wir über den Sommer gemeinsam zu der Übereinkunft gekommen, dass wir nicht warten sollten, bis etwas passiert, bevor wir uns für 2025 festlegen“, so der Funktionär.

„Wir haben die Entscheidung für die Fahrer nächstes Jahr getroffen und darauf liegt nun unserer ganzer Fokus“, machte er deutlich. Und doch wolle er für die Zukunft nichts ausschließen – auch wenn 2025 zwei andere Fahrer im Mercedes-Cockpit sitzen werden.

„Hoffentlich wird es unsere Paarung für 2026 und danach sein. Aber das schließt nicht die Tür, dass Max 2026 oder später bei uns sein könnte, weil wir immer noch alle Optionen offenhalten wollen, so wie er das auch macht“, erklärt Wolff.

Youngster Antonelli wohl neuer Russell-Kollege

Statt Verstappen wird wohl Kimi Antonelli 2025 für Mercedes fahren. Der Junior hat sich durch starke Leistungen in der Formel 2 aufgedrängt und steht nun kurz vor dem Sprung in die Formel 1. Schon beim Rennwochenende in Monza könnte seine Beförderung offiziell werden.

Und doch habe Wolff nach wie vor das starke Gefühl, dass sich die Wege von Verstappen und Mercedes irgendwann kreuzen werden: „Aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Ob 2026 oder drei Jahre später, noch keine Ahnung.“