Formel 1: Russell spuckt große Töne – er will Verstappen bei Mercedes!

George Russell ist aus dem Mercedes-Cockpit mittlerweile kaum mehr wegzudenken. Seit zweieinhalb Jahren fährt der Formel-1-Fahrer für den deutsch-britischen Rennstall – und hat sich dort etabliert.

Auch in der kommenden Saison wird der Formel-1-Pilot im Silberpfeil sitzen. An seiner Seite wird wohl das Supertalent Kimi Antonelli fahren. Russell selbst hat aber noch einen prominenten Wunschkandidaten – und macht ihm direkt eine Ansage!

Formel 1: Russell wünscht sich Verstappen als Teamkollege

Lange Zeit lag ein Sensations-Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes in der Luft. Am Ende blieb der Niederländer aber bei Red Bull – zumindest vorerst. George Russell hätte sich über den Neuzugang jedoch gefreut: „Hypothetisch wäre ich gerne Teamkollege von Max, weil er im Moment als der Beste gesehen wird – ähnlich wie Lewis in den Jahren zuvor bei Mercedes“, so Russell.

Auch interessant: Formel 1: Red-Bull-Aus perfekt! F1-Star verlässt das Weltmeister-Team

Der ehemalige Williams-Pilot führt aus: „Niemand glaubt, dass er schlagbar ist, aber ich glaube das schon und es gibt nur einen Weg, das zu beweisen“. Und das wäre im direkten Teamduell zwischen Verstappen und Russell – in einem Mercedes-Auto. Für George Russell ist also klar, dass er trotz fehlender Weltmeistertitel mit Max Verstappen mithalten könnte.

Zukünftiger Russell-Teamkollege weiter unklar

Wer zur kommenden Saison der neue Teamkollege des Mercedes-Piloten wird, ist noch nicht klar. Derzeit läuft vieles jedoch auf Youngster Kimi Antonelli hinaus, dem Russell den direkten Sprung in ein Top-Cockpit zutraut: „Kimi bereitet sich intensiv vor und wenn er mein Teamkollege werden würde, dann hätte er wohl die beste Vorbereitung aller Juniorfahrer in den vergangenen Jahren“, so Russell.

Wann sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff schlussendlich für die neue kommende Nummer zwei in seinem Team entscheiden wird, ist nicht bekannt. Fest steht nur: George Russell dürfte nach drei Jahren hinter Lewis Hamilton zur neuen Nummer eins aufsteigen.